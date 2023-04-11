https://sputniknews.com.tr/20230411/cinde-kum-firtinasi-uyarisi--1069515671.html
Çin'de kum fırtınası uyarısı
Çin'de kum fırtınası uyarısı
Çin'in başkenti Pekin ve çok sayıda eyaletinde şiddetli kum fırtınası uyarısında bulunuldu. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:39+0300
2023-04-11T13:39+0300
2023-04-11T13:39+0300
dünya
video
çin
hava kirliliği
kum fırtınası
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Çin'in Shaanxi, Shanxi, Hebei, Shandong, Jiangsu, Anhui, Henan ve Hubei eyaletleri ile başkent Pekin ve Şanghay'da yarın yerel saatle 08.00'e kadar şiddetli kum fırtınası uyarısı yapıldı.Kum fırtınası nedeniyle solunum sıkıntısı yaşanabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuldu.Seyahat edecek kişilere ise görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle planlarını erteleme çağrısı yapıldı.
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Çin'de kum fırtınası uyarısı
Çin'de kum fırtınası uyarısı
2023-04-11T13:39+0300
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video, çin, hava kirliliği, kum fırtınası, видео
video, çin, hava kirliliği, kum fırtınası, видео
Çin'de kum fırtınası uyarısı
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Çin'in başkenti Pekin ve çok sayıda eyaletinde şiddetli kum fırtınası uyarısında bulunuldu.
Çin'in Shaanxi, Shanxi, Hebei, Shandong, Jiangsu, Anhui, Henan ve Hubei eyaletleri ile başkent Pekin ve Şanghay'da yarın yerel saatle 08.00'e kadar şiddetli kum fırtınası uyarısı yapıldı.
Kum fırtınası nedeniyle solunum sıkıntısı yaşanabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuldu.
Seyahat edecek kişilere ise görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle planlarını erteleme çağrısı yapıldı.