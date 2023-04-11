https://sputniknews.com.tr/20230411/cin-ile-abd-arasinda-guney-cin-denizinde-savas-gemisi-gerginligi-1069493331.html
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
ABD donanmasına ait savaş gemisinin, Çin'in Güney Çin Denizi'nde egemenliğindeki adaların yakınından geçmesi bölgede gerilimi yükseltti. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T01:31+0300
2023-04-11T01:31+0300
2023-04-11T01:31+0300
dünya
uss milius
abd
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068663783_0:97:1281:817_1920x0_80_0_0_44796a449f926ab11721339019130437.jpg
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı, yaptığı açıklamada ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius'un Nanşa Adaları'ndaki Mischief Resifi yakınında kara sularına izinsiz olarak girdiğini duyurdu.Çin deniz ve hava kuvvetlerinin seyir boyunca gemiyi gözlediği ve takip ettiği belirtilen açıklamada, "Çin, Güney Çin Denizi'ndeki adalarda ve yakınındaki sularda tartışmasız egemenliğe sahiptir. Bölgedeki askeri birlikler yüksek teyakkuzu sürdürecek, Güney Çin Denizi'nde egemenliği, güvenliği, barışı ve istikrarı kararlılıkla savunacaktır" ifadelerine yer verildi.ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu da yaptığı açıklamada, geminin geçişinin uluslararası hukuka uygun bir 'seyrüsefer serbestisi operasyonu' olduğunu bildirdi.Geminin, tartışmalı resife 12 mil mesafede seyrettiği, bunun kara suları için uluslararası kabul gören mesafe olduğunun kaydedildiği açıklamada, ayrıca doğal hali düşük dalga irtifasında olan resifin uluslararası hukuka göre kara suları sayılamayacağı iddia edildi.Açıklamada, ABD'nin hangi ülkeden gelirse gelsin denizlerdeki aşırıya kaçan egemenlik taleplerine karşı çıktığı belirtilerek, "Uluslararası toplumun denizlerde seyrüsefer serbestisini sağlama sorumluluğu vardır, bu küresel güvenlik, istikrar ve refahın korunması için gereklidir" değerlendirmesi yapıldı.ABD savaş gemisinin bölgedeki faaliyetinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'yi ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikata denk gelmesi dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/filipinler-ulkedeki-abd-uslerinden-saldiri-eylemlerine-izin-verilmeyecek-1069459697.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068663783_30:0:1249:914_1920x0_80_0_0_8e1afdcab76eb28ec4dfb7c6922fc2ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uss milius, abd, çin
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
Abone ol
ABD donanmasına ait savaş gemisinin, Çin'in Güney Çin Denizi'nde egemenliğindeki adaların yakınından geçmesi bölgede gerilimi yükseltti.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı, yaptığı açıklamada ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius'un Nanşa Adaları'ndaki Mischief Resifi yakınında kara sularına izinsiz olarak girdiğini duyurdu.
Çin deniz ve hava kuvvetlerinin seyir boyunca gemiyi gözlediği ve takip ettiği belirtilen açıklamada, "Çin, Güney Çin Denizi'ndeki adalarda ve yakınındaki sularda tartışmasız egemenliğe sahiptir. Bölgedeki askeri birlikler yüksek teyakkuzu sürdürecek, Güney Çin Denizi'nde egemenliği, güvenliği, barışı ve istikrarı kararlılıkla savunacaktır" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu da yaptığı açıklamada, geminin geçişinin uluslararası hukuka uygun bir 'seyrüsefer serbestisi operasyonu' olduğunu bildirdi.
Geminin, tartışmalı resife 12 mil mesafede seyrettiği, bunun kara suları için uluslararası kabul gören mesafe olduğunun kaydedildiği açıklamada, ayrıca doğal hali düşük dalga irtifasında olan resifin uluslararası hukuka göre kara suları sayılamayacağı iddia edildi.
Açıklamada, ABD'nin hangi ülkeden gelirse gelsin denizlerdeki aşırıya kaçan egemenlik taleplerine karşı çıktığı belirtilerek, "Uluslararası toplumun denizlerde seyrüsefer serbestisini sağlama sorumluluğu vardır, bu küresel güvenlik, istikrar ve refahın korunması için gereklidir" değerlendirmesi yapıldı.
ABD savaş gemisinin bölgedeki faaliyetinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'yi ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikata denk gelmesi dikkati çekti.