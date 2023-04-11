https://sputniknews.com.tr/20230411/chpli-tanaldan-sanliurfali-olmadigi-yonundeki-iddialara-yanit-urfaliyam-ezelden-1069517601.html

CHP’li Tanal'dan 'Şanlıurfalı olmadığı' yönündeki iddialara yanıt: Urfalıyam ezelden

CHP’li Tanal'dan 'Şanlıurfalı olmadığı' yönündeki iddialara yanıt: Urfalıyam ezelden

Partisince Şanlıurfa'dan aday gösterilen CHP vekil Mahmut Tanal, bir Twitter sayfasının kendisine yönelik "Urfalı bile değil" ifadelerine, popüler türküye... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T14:10+0300

2023-04-11T14:10+0300

2023-04-11T14:10+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mahmut tanal

şanlıurfa

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin Şanlıurfa Milletvekili adayı olarak açıklanmasının ardından, 'Urfa Gündem' isimli Twitter hesabının, kendisinin Şanlıurfalı olmadığı yönündeki paylaşımına tepki gösterdi.Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerli ve milli olan Şanlıurfa’nın öz evladına yönelik yalan haberi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Urfalıyam ezelden...” açıklamasını yaptı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Sevgili İstanbul milletvekilimiz Mahmut Tanal, çalışkanlığıyla İstanbul halkı için kayıp, Urfalılar için büyük kazanç olmuştur. Bu anlamıyla İstanbul’dan gitmesine üzülsek de Urfa adına sevindik. Nereli olduğu gibi tırıvırı saçmalıklar Tanal’a eğlence olur olsa olsa.” dedi.

şanlıurfa

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mahmut tanal, şanlıurfa