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CHP’li Tanal'dan 'Şanlıurfalı olmadığı' yönündeki iddialara yanıt: Urfalıyam ezelden
CHP’li Tanal'dan 'Şanlıurfalı olmadığı' yönündeki iddialara yanıt: Urfalıyam ezelden
Partisince Şanlıurfa'dan aday gösterilen CHP vekil Mahmut Tanal, bir Twitter sayfasının kendisine yönelik "Urfalı bile değil" ifadelerine, popüler türküye... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T14:10+0300
2023-04-11T14:10+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin Şanlıurfa Milletvekili adayı olarak açıklanmasının ardından, 'Urfa Gündem' isimli Twitter hesabının, kendisinin Şanlıurfalı olmadığı yönündeki paylaşımına tepki gösterdi.Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerli ve milli olan Şanlıurfa’nın öz evladına yönelik yalan haberi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Urfalıyam ezelden...” açıklamasını yaptı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Sevgili İstanbul milletvekilimiz Mahmut Tanal, çalışkanlığıyla İstanbul halkı için kayıp, Urfalılar için büyük kazanç olmuştur. Bu anlamıyla İstanbul’dan gitmesine üzülsek de Urfa adına sevindik. Nereli olduğu gibi tırıvırı saçmalıklar Tanal’a eğlence olur olsa olsa.” dedi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mahmut tanal, şanlıurfa
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mahmut tanal, şanlıurfa

CHP’li Tanal'dan 'Şanlıurfalı olmadığı' yönündeki iddialara yanıt: Urfalıyam ezelden

14:10 11.04.2023
© AAMahmut Tanal
Mahmut Tanal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Partisince Şanlıurfa'dan aday gösterilen CHP vekil Mahmut Tanal, bir Twitter sayfasının kendisine yönelik "Urfalı bile değil" ifadelerine, popüler türküye atıfta bulunarak "Urfalıyam ezelden" sözleriyle yanıt verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin Şanlıurfa Milletvekili adayı olarak açıklanmasının ardından, 'Urfa Gündem' isimli Twitter hesabının, kendisinin Şanlıurfalı olmadığı yönündeki paylaşımına tepki gösterdi.
Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerli ve milli olan Şanlıurfa’nın öz evladına yönelik yalan haberi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Urfalıyam ezelden...” açıklamasını yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Sevgili İstanbul milletvekilimiz Mahmut Tanal, çalışkanlığıyla İstanbul halkı için kayıp, Urfalılar için büyük kazanç olmuştur. Bu anlamıyla İstanbul’dan gitmesine üzülsek de Urfa adına sevindik. Nereli olduğu gibi tırıvırı saçmalıklar Tanal’a eğlence olur olsa olsa.” dedi.
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