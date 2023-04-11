https://sputniknews.com.tr/20230411/cebiden-tff-baskani-buyukeksiye-tepki-ifadeleri-yakisiksiz-1069504646.html

Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye tepki: İfadeleri yakışıksız

Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye tepki: İfadeleri yakışıksız

Çebi, TFF'nin Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un Spor Toto Süper Lig'den çekilmesinin ardından verdiği kararı eleştirirken, TFF Başkanı Büyükekşi'nin... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T12:15+0300

2023-04-11T12:15+0300

2023-04-11T12:15+0300

spor

ahmet nur çebi

mehmet büyükekşi

tepki

fenerbahçe

beşiktaş

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta basın mensuplarına verdiği iftarda sohbet toplantısı gerçekleştirti. Çebi, "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru bulmuyoruz. Adil ve adaletli olduğunu düşünmüyoruz. UEFA'da bu hususun tarifi var. TFF de geçmişteki kararlara göre karar aldı. Lig başlamadan önce böyle bir karar alırsanız, bunu yönetmeliğe yazarsanız kimsenin itirazı olamaz. Ben deplasmanda 2 maç fazla oynayacağım, rakibim kendi sahasında oynayacak. Kendi sahasında oynamak her zaman avantajdır. Bu kararla ilgili UEFA'ya gideceğim" ifadelerini kullandı.Kulüpler Birliği Vakfı’nda kararın değişmesi için çekimser kalan kulüplere baskı yapıldığını savunan Çebi, şunları kaydetti:‘Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı verdiler’Kararın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın durumu göz önünde bulundurularak verildiğini iddia eden Çebi, "Tabloyu önlerine aldılar. Kimler etkileniyor diye baktılar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı verdiler. Cesaretleri varsa bizim istediğimiz kararı versinler, o zaman görürüz" diye konuştu.‘Art niyetli buluyoruz’Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki gösteren Çebi, "Bu kararın oldu bittiye getirildiğini ve iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği’nde laf olsun diye konuşulup ardından bu kararın çıkarılmasını art niyetli buluyoruz. Büyükekşi'nin 'Kamuoyunu meşgul etmeyin' ifadesi yakışıksızdır. Senin kamuoyu dediğinin üçte biri zaten Beşiktaşlı. Konuyu kapatın falan diye dikte edemezsiniz. Burası Beşiktaş" ifadelerini kullandı.‘Tahkime git, oradan talebinizin yanlış olduğunu tescilleyelim istiyorlar’Karar alınmadan önce yazılı itirazda bulunduklarını aktaran Çebi, karar sonrası Tahkim Kuruluna neden gidilmediğiyle ilgili konuya da açıklık getirdi.Kurulların tarafsız olmadığını savunan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bağımsız bir kurul yok. Kurulların TFF yönetimi seçilirken ayrı seçilmesi lazım. Tahkime git, oradan talebinizin yanlış olduğunu tescilleyelim istiyorlar. O tahkimden çıkacak kararın ne olacağını biliyorum. Bizim önümüzü kesmek için bir argüman olarak görüyorum. Tahkim benim için geçersiz. Bir konu yönetmelikte yoksa federasyon karar alır diyor. Tahkimin adaletli bir karar alma şansı yok" değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un play-off açıklamasına değinen Çebi, "Hocası play-off istedi, başkanı ağzını açmadı. Ali Bey'e sordum, 'Yok öyle bir şey' dedi. Alınacak her karar, bu karardan daha adil olur" diye konuştu.Çebi, lige yeni hakemlerin gelmesi gerektiğini belirtti:‘İkisinin yaptığı da kayıkçı kavgası’TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta ile ilgili de konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şunları söyledi:‘VAR hakemi Alper Ulusoy, Fenerbahçe'nin 14. oyuncusuydu’Çebi, Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimine tepki göstererek, "Fenerbahçe maçını 11'e 10 değil, 14'e 10 oynadık. Fenerbahçe, 11 futbolcu ile sahadaydı. Taraftarı 12, Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy Fenerbahçe'nin 14. oyuncusuydu" dedi.Siyah-beyazlı futbolcular Arthur Masuaku ve Nathan Redmond'un sözleşmeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi, "Mevcut kadro oldukça iyi. Birbirine daha adapte olmuş durumdalar. Kadronun korunmasını tercih ediyoruz. Kontratların ekonomisi ve Beşiktaş'ın menfaatleri var. Masuaku'yla devam etmeyi planlıyoruz. İyi bir futbolcu, takıma da adapte oldu. Redmond'un kontratında opsiyon yok. Oturup pazarlık yapacağız. O da bizimle devam etmek istiyor. Dele Alli iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun Bey'e talimat verdim, 'Ekonomisi uygun olursa ben devam etmek isterim, sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin şansımızı deneyelim' dedim" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/besiktas-mehmet-buyukeksi-icin-artik-takke-dusmus-kel-gorunmustur-1069225581.html

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ahmet nur çebi, mehmet büyükekşi, tepki, fenerbahçe, beşiktaş