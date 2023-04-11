https://sputniknews.com.tr/20230411/bosna-herseke-bagli-sirp-cumhuriyeti-natoyla-isbirligini-sonlandiriyor-1069543542.html
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti, NATO'yla işbirliğini sonlandırıyor
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti, NATO'yla işbirliğini sonlandırıyor
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti ile NATO arasındaki işbirliğini tümüyle sonlandıracaklarını söyledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T22:07+0300
2023-04-11T22:07+0300
2023-04-11T22:07+0300
dünya
sırp cumhuriyeti
bosna hersek
nato
milorad dodik
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Basın toplantısı düzenleyen Dodik, Sırp Cumhuriyeti olarak NATO'yla işbirliğine son vereceklerini duyurdu.Dodik, "Bakanlar Kurulu'nun oluşturduğu NATO'yla İşbirliği Komisyonu'nun tüm üyelerinden çalışmalarını durdurmalarını talep edeceğim, zira orada yapılan çalışmaları artık anlamsız" dedi.Dodik, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, NATO'nun 1999 yılında Yugoslavya'da düzenlediği saldırıları affetmenin mümkün olmadığını, zira İttifak'ın Sırp halkını acımasızca katlettiğini ve bunun için özür dahi bilemediğini vurgulamıştı.
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sırp cumhuriyeti, bosna hersek, nato, milorad dodik
sırp cumhuriyeti, bosna hersek, nato, milorad dodik
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti, NATO'yla işbirliğini sonlandırıyor
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Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti ile NATO arasındaki işbirliğini tümüyle sonlandıracaklarını söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Dodik, Sırp Cumhuriyeti olarak NATO'yla işbirliğine son vereceklerini duyurdu.
Dodik, "Bakanlar Kurulu'nun oluşturduğu NATO'yla İşbirliği Komisyonu'nun tüm üyelerinden çalışmalarını durdurmalarını talep edeceğim, zira orada yapılan çalışmaları artık anlamsız" dedi.
Dodik, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, NATO'nun 1999 yılında Yugoslavya'da düzenlediği saldırıları affetmenin mümkün olmadığını, zira İttifak'ın Sırp halkını acımasızca katlettiğini ve bunun için özür dahi bilemediğini vurgulamıştı.