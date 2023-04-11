https://sputniknews.com.tr/20230411/bosna-herseke-bagli-sirp-cumhuriyeti-natoyla-isbirligini-sonlandiriyor-1069543542.html

Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti, NATO'yla işbirliğini sonlandırıyor

Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti, NATO'yla işbirliğini sonlandırıyor

Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti ile NATO arasındaki işbirliğini tümüyle sonlandıracaklarını söyledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T22:07+0300

2023-04-11T22:07+0300

2023-04-11T22:07+0300

dünya

sırp cumhuriyeti

bosna hersek

nato

milorad dodik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069543376_0:27:1160:680_1920x0_80_0_0_9386e23287faf839588762e42531137d.jpg

Basın toplantısı düzenleyen Dodik, Sırp Cumhuriyeti olarak NATO'yla işbirliğine son vereceklerini duyurdu.Dodik, "Bakanlar Kurulu'nun oluşturduğu NATO'yla İşbirliği Komisyonu'nun tüm üyelerinden çalışmalarını durdurmalarını talep edeceğim, zira orada yapılan çalışmaları artık anlamsız" dedi.Dodik, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, NATO'nun 1999 yılında Yugoslavya'da düzenlediği saldırıları affetmenin mümkün olmadığını, zira İttifak'ın Sırp halkını acımasızca katlettiğini ve bunun için özür dahi bilemediğini vurgulamıştı.

sırp cumhuriyeti

bosna hersek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırp cumhuriyeti, bosna hersek, nato, milorad dodik