https://sputniknews.com.tr/20230411/biden-kovid-19-kaynakli-acil-durumu-sona-erdiren-yasa-tasarisini-onayladi-1069493608.html

Biden, Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona erdiren yasa tasarısını onayladı

Biden, Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona erdiren yasa tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgınıyla ilgili ulusal acil durum halinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T03:07+0300

2023-04-11T03:07+0300

2023-04-11T03:07+0300

dünya

koronavirüs

kovid-19

abd

joe biden

acil durum

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Biden, 2020'de ilan edilen Kovid-19 salgınına dair ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği ve geçen aylarda Kongre'nin her iki kanadından da geçen yasa tasarısını onayladı.Böylece federal sağlık programları Medicare ve Medicaid kapsamında salgınla ilgili bir dizi muafiyete son verilecek.Ülkede uzun süredir Kovid-19 kaynaklı önlemler büyük ölçüde gevşetilmişti.Salgınla birlikte gelen aşı ve maske zorunluluğu gibi kamu sağlığına ilişkin bir dizi düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçiler, Biden'ın geçen yıl "Kovid-19 salgını bitti" açıklamasına atıfla, söz konusu yasa tasarısını gündeme getirmişti.Tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 210 'hayır' oyuna karşın 220 'evet' oyu ile kabul edilmişti. Senatoda ise 23 'hayır' oyuna karşı 68 'evet' oyuyla kabul edilmişti.Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, Kovid-19 nedeniyle 'ulusal acil durum' ve 'kamu sağlığı acil durumu' halinin 'sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için' 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230304/dso-kovid-19-salgininin-kokenine-dair-bilgisi-olan-bizimle-paylassin-1067803405.html

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