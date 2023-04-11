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Biden, Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona erdiren yasa tasarısını onayladı
Biden, Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona erdiren yasa tasarısını onayladı
ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgınıyla ilgili ulusal acil durum halinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T03:07+0300
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dünya
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kovid-19
abd
joe biden
acil durum
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Biden, 2020'de ilan edilen Kovid-19 salgınına dair ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği ve geçen aylarda Kongre'nin her iki kanadından da geçen yasa tasarısını onayladı.Böylece federal sağlık programları Medicare ve Medicaid kapsamında salgınla ilgili bir dizi muafiyete son verilecek.Ülkede uzun süredir Kovid-19 kaynaklı önlemler büyük ölçüde gevşetilmişti.Salgınla birlikte gelen aşı ve maske zorunluluğu gibi kamu sağlığına ilişkin bir dizi düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçiler, Biden'ın geçen yıl "Kovid-19 salgını bitti" açıklamasına atıfla, söz konusu yasa tasarısını gündeme getirmişti.Tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 210 'hayır' oyuna karşın 220 'evet' oyu ile kabul edilmişti. Senatoda ise 23 'hayır' oyuna karşı 68 'evet' oyuyla kabul edilmişti.Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, Kovid-19 nedeniyle 'ulusal acil durum' ve 'kamu sağlığı acil durumu' halinin 'sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için' 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230304/dso-kovid-19-salgininin-kokenine-dair-bilgisi-olan-bizimle-paylassin-1067803405.html
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koronavirüs, kovid-19, abd, joe biden, acil durum
koronavirüs, kovid-19, abd, joe biden, acil durum

Biden, Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona erdiren yasa tasarısını onayladı

03:07 11.04.2023
© İHAABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© İHA
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ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgınıyla ilgili ulusal acil durum halinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladı.
Biden, 2020'de ilan edilen Kovid-19 salgınına dair ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği ve geçen aylarda Kongre'nin her iki kanadından da geçen yasa tasarısını onayladı.
Böylece federal sağlık programları Medicare ve Medicaid kapsamında salgınla ilgili bir dizi muafiyete son verilecek.
Ülkede uzun süredir Kovid-19 kaynaklı önlemler büyük ölçüde gevşetilmişti.
Salgınla birlikte gelen aşı ve maske zorunluluğu gibi kamu sağlığına ilişkin bir dizi düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçiler, Biden'ın geçen yıl "Kovid-19 salgını bitti" açıklamasına atıfla, söz konusu yasa tasarısını gündeme getirmişti.
Tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 210 'hayır' oyuna karşın 220 'evet' oyu ile kabul edilmişti. Senatoda ise 23 'hayır' oyuna karşı 68 'evet' oyuyla kabul edilmişti.
Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, Kovid-19 nedeniyle 'ulusal acil durum' ve 'kamu sağlığı acil durumu' halinin 'sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için' 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu.
Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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