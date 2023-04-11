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Bakkal görünümlü iş yerinde uluslararası para transferi yapan 2 şüpheli yakalandı
Bakkal görünümlü iş yerinde uluslararası para transferi yapan 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da bakkal görünümlü iş yerinde yasa dışı yollarla uluslararası para transferi yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Başakşehir'de içerisinde bakkal ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde yasadışı yollarla uluslararası para transferi gerçekleştirildiğini belirledi.İş yerinde yabancı uyruklu kişilerin para alışverişi yaptığını, ülkede yasal olarak izni bulunmayanlara ikamet, oturum izni ve vize alınması gibi faaliyetlerde bulunulduğunu tespit eden ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliler H.K.A. ile N.A'yı gözaltına aldı.Burada yapılan aramada para sayma makinesi, para hareketlerini gösteren dokümanlar, kamera kayıt cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin 160 lira ile 1295 euro ele geçirildi.Şüphelilerin 'Hawala' sistemine benzer bir sistemle illegal para transferini gerçekleştirdikleri bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/45-ilde-otomobil-kacakciligina-yonelik-kontak-operasyonu-275-arac-ele-gecirildi-1069498944.html
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istanbul, bakkal, para, transfer, polis, gözaltı, euro, dolar
istanbul, bakkal, para, transfer, polis, gözaltı, euro, dolar

Bakkal görünümlü iş yerinde uluslararası para transferi yapan 2 şüpheli yakalandı

11:50 11.04.2023 (güncellendi: 11:51 11.04.2023)
© İHAİstanbul'da bakkal görünümlü iş yerinde yasa dışı yollarla uluslararası para transferi yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da bakkal görünümlü iş yerinde yasa dışı yollarla uluslararası para transferi yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© İHA
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İstanbul'da bakkal görünümlü iş yerinde yasa dışı yollarla uluslararası para transferi yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Başakşehir'de içerisinde bakkal ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde yasadışı yollarla uluslararası para transferi gerçekleştirildiğini belirledi.
İş yerinde yabancı uyruklu kişilerin para alışverişi yaptığını, ülkede yasal olarak izni bulunmayanlara ikamet, oturum izni ve vize alınması gibi faaliyetlerde bulunulduğunu tespit eden ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliler H.K.A. ile N.A'yı gözaltına aldı.
Burada yapılan aramada para sayma makinesi, para hareketlerini gösteren dokümanlar, kamera kayıt cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin 160 lira ile 1295 euro ele geçirildi.
Şüphelilerin 'Hawala' sistemine benzer bir sistemle illegal para transferini gerçekleştirdikleri bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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