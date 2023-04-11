https://sputniknews.com.tr/20230411/bakan-kirisci-soganin-fiyatinin-dustugunu-gorecegiz-1069545788.html
Bakan Kirişci: Soğanın fiyatının düştüğünü göreceğiz
Bakan Kirişci: Soğanın fiyatının düştüğünü göreceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuru soğan fiyatının bir hafta içinde düşeceğini belirterek, "1 haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T23:11+0300
2023-04-11T23:11+0300
2023-04-11T23:11+0300
türkiye
vahit kirişci
tarım ve orman bakanlığı
soğan
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Son dönemin zam şampiyonu kuru soğan ve et fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin NTV yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuru soğan fiyatının bir hafta içinde düşeceğini söyledi. Soğanın kışlık üretimi ile erkenci üretimi arasında bir geçiş döneminde olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "1 haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz" dedi. Etin fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, "Sözleşmeli üretimle hayvanı besiciye beslettir. Kilosuna geldiğinde kes. İster market, ister kasap reyonunda satılsın" dedi. Bakan Kirişci, çitfçinin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu da savundu. "Şu an çiftçilerimiz gayet güzel paralar kazanıyor. Ekonomik olarak iyi durumdalar" diyen Bakan Kirişci, kendisinin çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay yaşamadığını dile getirdi.
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vahit kirişci, tarım ve orman bakanlığı, soğan
vahit kirişci, tarım ve orman bakanlığı, soğan
Bakan Kirişci: Soğanın fiyatının düştüğünü göreceğiz
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuru soğan fiyatının bir hafta içinde düşeceğini belirterek, "1 haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz" dedi.
Son dönemin zam şampiyonu kuru soğan ve et fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin NTV yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuru soğan fiyatının bir hafta içinde düşeceğini söyledi.
Soğanın kışlık üretimi ile erkenci üretimi arasında bir geçiş döneminde olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "1 haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz" dedi.
Etin fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, "Sözleşmeli üretimle hayvanı besiciye beslettir. Kilosuna geldiğinde kes. İster market, ister kasap reyonunda satılsın" dedi.
Bakan Kirişci, çitfçinin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu da savundu.
"Şu an çiftçilerimiz gayet güzel paralar kazanıyor. Ekonomik olarak iyi durumdalar" diyen Bakan Kirişci, kendisinin çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay yaşamadığını dile getirdi.