https://sputniknews.com.tr/20230411/azerbaycan-ermenistan-sinirinda-yeniden-catisma-yasandi-iki-tarafta-da-can-kayiplari-var-1069532158.html

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden çatışma yaşandı: İki tarafta da can kayıpları var

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden çatışma yaşandı: İki tarafta da can kayıpları var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Azerbaycan mevzilerine açılan ateş sonucu hayatını kaybeden ve yaralı askerlerin olduğunu duyurdu. Ermenistan'dan da benzer... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T17:53+0300

2023-04-11T17:53+0300

2023-04-11T17:54+0300

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ateş açma

çatışma

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goris bölgesinde bulunan Ermeni birliklerin Laçın'daki Azerbaycan askerlerine TSİ 15.00 sularında ateş açtığını, bazı Azerbaycan askerlerinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti. Bakanlık, kesin ölü ve yaralı sayısı paylaşmadı.Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusunun eylemlerine karşı uygun önlemlerin alınması sonucu karşı tarafın ciddi kayıplar verdiğini bildirdi.Ermenistan Savunma Bakanlığı da, Azeri güçlerin Teh köyü yönünde mühendislik çalışmaları yapan Ermeni askerleri hedef aldığını, askerler arasında ölü ve yaralılar bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, Azeri ordusunun provokasyona devam ettiğini ve saat 16.30 civarında aynı bölgedeki Ermeni güçlerine havan mermisiyle ateş açtığını da bildirdi.Azeri tarafına uygun karşılığın verildiğini kaydeden bakanlık, ölü ve yaralı sayısının daha sonra paylaşılacağını ekledi.

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azerbaycan, ermenistan, ateş açma, çatışma