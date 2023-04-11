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https://sputniknews.com.tr/20230411/als-hastaligi-ile-mucadele-eden-eski-cizre-kaymakami-ahmet-adanur-hayatini-kaybetti-1069497366.html
ALS hastalığı ile mücadele eden Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti
ALS hastalığı ile mücadele eden Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2014-2017 yılları arasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Ahmet Adanur, Trabzon’da hayatını kaybetti. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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amyotrofik lateral skleroz (als)
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, 2022 yılında yakalandığı ALS hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. 2019 yılından bu yana Trabzon Büyük Şehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan bir çocuk babası Ahmet Adanur, dün gece ikamet ettiği evinde uykusunda hayatını kaybetti.ALS hastalığı nedir?İlk kez 1869 yılında alanında öncü bir nörolog olan Fransız Jean-Martin Charcot tarafından tanımlanan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı, beyin ve omurilikte istemli kas hareketlerinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin hasarlanması ve kaybıyla ortaya çıkıyor.ALS, motor hücrelerin (nöronlar) büyük bölümünü öldürerek sinir sistemini felç ediyor ancak beynin zihinsel faaliyetlerini fazla etkilemiyor. Halk arasında “Kas erimesi” olarak adlandırılan ALS vücuttaki tüm kasları işlevsiz hale getirebiliyor ve zamanla ses yitimine de yol açıyor.ALS belirtileri neler?ALS'nin başlangıç belirtileri, her kişide aynı seyirde ve hızda olmamaktadır. Genellikle bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme, hastanın fark ettiği ilk belirti olur. Örneğin, kalem tutmak, düğme iliklemek, çanta taşımak zorlaşır; ya da hasta yürürken tökezler. Bazı hastalarda ise hastalık, konuşma veya yutma güçlüğü şeklinde başlar. Hastanın kendisi ya da yakınları peltek, genizden konuşma fark eder. Kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar bu belirtilere eşlik edebilir. Kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir.
https://sputniknews.com.tr/20220208/turk-bilim-insani-doc-dr-hande-ozdinler-olu-beyin-hucrelerini-yeniden-canlandirdi-1053609238.html
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als hastalığı nedir,als nasıl olur,als belirtileri,als açılımı ne,amyotrofik lateral skleroz belirtileri nelerdir?,als belirtileri nelerdir,als kimlerde görülür,als neden olur,als ile nasıl mücadele edilir,als hastalığından ölüm oranı,als'nin ilacı var mı
als hastalığı nedir,als nasıl olur,als belirtileri,als açılımı ne,amyotrofik lateral skleroz belirtileri nelerdir?,als belirtileri nelerdir,als kimlerde görülür,als neden olur,als ile nasıl mücadele edilir,als hastalığından ölüm oranı,als'nin ilacı var mı

ALS hastalığı ile mücadele eden Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti

10:07 11.04.2023
© İHA / ABİDİN YELAhmet Adanur
Ahmet Adanur - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© İHA / ABİDİN YEL
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2014-2017 yılları arasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Ahmet Adanur, Trabzon’da hayatını kaybetti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, 2022 yılında yakalandığı ALS hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
2019 yılından bu yana Trabzon Büyük Şehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan bir çocuk babası Ahmet Adanur, dün gece ikamet ettiği evinde uykusunda hayatını kaybetti.

ALS hastalığı nedir?

İlk kez 1869 yılında alanında öncü bir nörolog olan Fransız Jean-Martin Charcot tarafından tanımlanan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı, beyin ve omurilikte istemli kas hareketlerinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin hasarlanması ve kaybıyla ortaya çıkıyor.
ALS, motor hücrelerin (nöronlar) büyük bölümünü öldürerek sinir sistemini felç ediyor ancak beynin zihinsel faaliyetlerini fazla etkilemiyor. Halk arasında “Kas erimesi” olarak adlandırılan ALS vücuttaki tüm kasları işlevsiz hale getirebiliyor ve zamanla ses yitimine de yol açıyor.

ALS belirtileri neler?

ALS'nin başlangıç belirtileri, her kişide aynı seyirde ve hızda olmamaktadır. Genellikle bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme, hastanın fark ettiği ilk belirti olur. Örneğin, kalem tutmak, düğme iliklemek, çanta taşımak zorlaşır; ya da hasta yürürken tökezler.
Bazı hastalarda ise hastalık, konuşma veya yutma güçlüğü şeklinde başlar. Hastanın kendisi ya da yakınları peltek, genizden konuşma fark eder. Kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar bu belirtilere eşlik edebilir. Kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir.
Doç. Dr. Hande Özdinler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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Türk bilim insanı Doç. Dr. Hande Özdinler ölü beyin hücrelerini yeniden canlandırdı
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