https://sputniknews.com.tr/20230411/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1069493520.html
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T02:26+0300
2023-04-11T02:26+0300
2023-04-11T02:27+0300
türkiye
akdeniz
deprem
afad
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AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre deprem saat 01.35’te Akdeniz’de meydana geldi.Depremin derinliği 7.23 kilometre olarak ölçülürken en yakın yerleşim yeri olan Muğla’nın Datça ilçesine uzaklığı ise 240 kilometre olarak belirtildi.
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akdeniz, deprem, afad
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
02:26 11.04.2023 (güncellendi: 02:27 11.04.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre deprem saat 01.35’te Akdeniz’de meydana geldi.
Depremin derinliği 7.23 kilometre olarak ölçülürken en yakın yerleşim yeri olan Muğla’nın Datça ilçesine uzaklığı ise 240 kilometre olarak belirtildi.