https://sputniknews.com.tr/20230411/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1069493520.html

Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

akdeniz

deprem

afad

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AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre deprem saat 01.35’te Akdeniz’de meydana geldi.Depremin derinliği 7.23 kilometre olarak ölçülürken en yakın yerleşim yeri olan Muğla’nın Datça ilçesine uzaklığı ise 240 kilometre olarak belirtildi.

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akdeniz, deprem, afad