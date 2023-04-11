https://sputniknews.com.tr/20230411/agrida-43-buyuklugunde-deprem--1069517078.html
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:53+0300
2023-04-11T13:53+0300
2023-04-11T13:58+0300
türkiye
ağrı
deprem
kandilli rasathanesi
doğubayazıt
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Kandilli Rasathanesi, Ağrı Doğubayazıt merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 13.30’da meydana gelen depremin derinliği 1.8 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230411/1069512931.html
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ağrı, deprem, kandilli rasathanesi, doğubayazıt
ağrı, deprem, kandilli rasathanesi, doğubayazıt
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
13:53 11.04.2023 (güncellendi: 13:58 11.04.2023) Abone ol
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Ağrı Doğubayazıt merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.30’da meydana gelen depremin derinliği 1.8 kilometre olarak ölçüldü.