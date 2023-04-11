Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?

"Düzenli olarak takip ettiğim Optimar’ın 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırma bu sorulara ışık tutuyor. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın araştırması, hem bu sorulara cevap vermesi açısından önemli hem de 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yapılması açısından dikkate değer. Anket sonuçlarını vermeye en çok merak edilen soru ile başlamak istiyorum. Ankete katılanların yüzde 53.4’ü seçimi Erdoğan kazanır diyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 42.1 çıkıyor. Muharrem İnce kazanır diyenlerin oranı yüzde 3.6’yla üçüncü sırada gelirken Sinan Oğan diyenler yüzde 0.9’da kalıyor."