https://sputniknews.com.tr/20230411/abdulkadir-selvi-cumhurbaskanligi-secimi-ilk-turda-biter-mi-1069496498.html
Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?
Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?
Abdulkadir Selvi, milletvekili adayları listelerinin yayınlanmasının ardından partilerde seçim havasının daha kuvvetli estiğinin altını çizdi ve Optimar'ın... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T09:33+0300
2023-04-11T09:33+0300
2023-04-11T09:34+0300
2023 türkiye seçimleri
abdulkadir selvi
ak parti
recep tayyip erdoğan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'seçim ilk turda biter mi' başlığı ile yayınladığı yazısında "Cumhurbaşkanlığı için 4 adayın yarıştığı seçimlerde merak edilenlerin başında “Seçim ilk turda biter mi, ikinci tura kalır mı?” sorusu geliyor. Özellikle de Muharrem İnce’nin beklenmeyen çıkışı muhalif seçmende bu sorunun daha çok sorulmasına yol açtı. Bu sorulara yanıt verebilmek için bu tarihten itibaren daha çok kamuoyu araştırması yayınlamaya çalışacağım" dedi.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Optimar'ın anketini paylaştı ve şunları söyledi:Ankette “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?” sorusunun da sorulduğuna dikkat çeken Selvi, "Ankete katılanların yüzde 45.9’u Erdoğan yanıtını veriyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 çıkıyor. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıkıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/liste-disi-kalan-milletvekilleri-tbmmdeki-odalarini-toplamaya-basladi-1069495613.html
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abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı
abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı
Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?
09:33 11.04.2023 (güncellendi: 09:34 11.04.2023) Abone ol
Abdulkadir Selvi, milletvekili adayları listelerinin yayınlanmasının ardından partilerde seçim havasının daha kuvvetli estiğinin altını çizdi ve Optimar'ın anket sonuçlarını yayınladı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'seçim ilk turda biter mi' başlığı ile yayınladığı yazısında "Cumhurbaşkanlığı için 4 adayın yarıştığı seçimlerde merak edilenlerin başında “Seçim ilk turda biter mi, ikinci tura kalır mı?” sorusu geliyor. Özellikle de Muharrem İnce’nin beklenmeyen çıkışı muhalif seçmende bu sorunun daha çok sorulmasına yol açtı. Bu sorulara yanıt verebilmek için bu tarihten itibaren daha çok kamuoyu araştırması yayınlamaya çalışacağım" dedi.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında
Optimar'ın anketini paylaştı ve şunları söyledi:
"Düzenli olarak takip ettiğim Optimar’ın 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırma bu sorulara ışık tutuyor. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın araştırması, hem bu sorulara cevap vermesi açısından önemli hem de 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yapılması açısından dikkate değer. Anket sonuçlarını vermeye en çok merak edilen soru ile başlamak istiyorum. Ankete katılanların yüzde 53.4’ü seçimi Erdoğan kazanır diyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 42.1 çıkıyor. Muharrem İnce kazanır diyenlerin oranı yüzde 3.6’yla üçüncü sırada gelirken Sinan Oğan diyenler yüzde 0.9’da kalıyor."
Ankette “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?” sorusunun da sorulduğuna dikkat çeken Selvi, "Ankete katılanların yüzde 45.9’u Erdoğan yanıtını veriyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 çıkıyor. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıkıyor" ifadelerini kullandı.