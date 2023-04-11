https://sputniknews.com.tr/20230411/abdli-gazeteci-ukrayna-ordusunun-sivillere-yonelik-saldirisi-tam-bir-teror-1069543829.html
ABD’li gazeteci: Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırısı tam bir terör
ABD’li gazeteci: Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırısı tam bir terör
ABD’li gazeteci Randy Crediko, Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarını terör olarak nitelendirdi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T22:15+0300
2023-04-11T22:15+0300
2023-04-11T22:15+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni (DHC) ilk kez ziyaret eden ünlü Amerikalı radyo sunucusu, siyasi hicivci ve savaş karşıtı aktivist Randy Crediko, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna birliklerinin sivillere yönelik saldırılarının tam bir terör olduğunu söyledi.Ukrayna ordusunun Donetsk'te sivil hedefleri vurduğuna tanıklık ettiğini belirten Crediko, “ABD’de yaşıyorum, sadece tek taraflı haberler alıyoruz ve çoğunlukla Kiev'den. Gelip her şeyi bizzat görmeye karar verdim. Bugün, bu bombaların nereden geldiğini, Ukrayna güçlerinin bunları sivillerin üzerine nereden ateşlediğini gördüm. Bunu New York Times'ta veya CNN'de göremezsiniz” dedi.Batı medyasının Donetsk’te olup bitenleri görmezden geldiğine vurgu yapan gazeteci, “Batılı ana akım medyada göremeyeceğiniz şey, burada her gün meydana gelen terörist saldırılar. Burada bulunduğum son iki günde saldırılar oldu. İşte, açık hava pazarına... Neden bu yapılıyor? Korku salmak için. ABD’de bunları bize göstermezlerdi. Batı medyası, Ukrayna birliklerinin askeri hedefleri vurduklarını söylerdi. Ama dün saldırıdan önce ziyaret ettiğim açık hava pazarında askeri hedef yok! Bu tam bir terör” diye konuştu.8 yıldan fazla bir süredir hakları için mücadele eden Donetsk halkının dayanıklılığına hayranlık duyduğunu belirten gazeteci, “Ama hayat burada devam ediyor. Bunlar güçlü insanlar, 2014'ten beri direniyorlar ve direnmeye devam ediyorlar. Batı basını bunları vermek için burada olmalı!” ifadelerini kullandı.
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ABD’li gazeteci: Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırısı tam bir terör
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ABD’li gazeteci Randy Crediko, Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarını terör olarak nitelendirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni (DHC) ilk kez ziyaret eden ünlü Amerikalı radyo sunucusu, siyasi hicivci ve savaş karşıtı aktivist Randy Crediko, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna birliklerinin sivillere yönelik saldırılarının tam bir terör olduğunu söyledi.
Ukrayna ordusunun Donetsk'te sivil hedefleri vurduğuna tanıklık ettiğini belirten Crediko, “ABD’de yaşıyorum, sadece tek taraflı haberler alıyoruz ve çoğunlukla Kiev'den. Gelip her şeyi bizzat görmeye karar verdim. Bugün, bu bombaların nereden geldiğini, Ukrayna güçlerinin bunları sivillerin üzerine nereden ateşlediğini gördüm. Bunu New York Times'ta veya CNN'de göremezsiniz” dedi.
Batı medyasının Donetsk’te olup bitenleri görmezden geldiğine vurgu yapan gazeteci, “Batılı ana akım medyada göremeyeceğiniz şey, burada her gün meydana gelen terörist saldırılar. Burada bulunduğum son iki günde saldırılar oldu. İşte, açık hava pazarına... Neden bu yapılıyor? Korku salmak için. ABD’de bunları bize göstermezlerdi. Batı medyası, Ukrayna birliklerinin askeri hedefleri vurduklarını söylerdi. Ama dün saldırıdan önce ziyaret ettiğim açık hava pazarında askeri hedef yok! Bu tam bir terör” diye konuştu.
8 yıldan fazla bir süredir hakları için mücadele eden Donetsk halkının dayanıklılığına hayranlık duyduğunu belirten gazeteci, “Ama hayat burada devam ediyor. Bunlar güçlü insanlar, 2014'ten beri direniyorlar ve direnmeye devam ediyorlar. Batı basını bunları vermek için burada olmalı!” ifadelerini kullandı.