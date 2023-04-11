https://sputniknews.com.tr/20230411/abdde-ogretmenini-silahla-yaralayan-6-yasindaki-ogrencinin-annesi-suclu-bulundu-1069494038.html

ABD'de öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin annesi suçlu bulundu

ABD'de öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin annesi suçlu bulundu

ABD'nin Virginia eyaletinde, öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin annesinin 'çocuğunu ihmal etmekten' suçlu olduğuna karar verildi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T05:17+0300

2023-04-11T05:17+0300

2023-04-11T05:17+0300

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Newport News kentinde meydana gelen olay sonrası açılan soruşturma kapsamında, evden getirdiği silahla öğretmenini yaralayan çocuğun annesi Deja Taylor, çocuk ihmali ve bir çocuğu tehlikeye atmaktan suçlu bulundu.Commonewhealth Virginia Savcılık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Jüri, Deja Taylor'ı 6 Ocak 2023'te Richneck'teki silahlı saldırıyla bağlantılı olarak suçlu buldu" ifadeleri kullanıldı.Savcı Howard Gwynn imzalı açıklamada, Özel Büyük Jüri'nin 'ek kişilere yönelik ek suçlamaların' gerekip gerekmediğine dair soruşturma yapacağını, gerekli görmesi durumunda 'ek iddianameler' hazırlayabileceğini belirti.Gwynn, geçen ay, çocuğun olayla ilgili ceza almayacağını belirtmişti.Elinden ve göğsünden vurulan 25 yaşındaki öğretmen Abigail Zwerner'in okula açtığı 40 milyon dolarlık tazminat davasında okul yönetiminin, çocuğun şiddet eğilimli olduğundan haberdar olduğu ve ailesinin onu özel eğitim sınıflarına yerleştirmeyi reddettiği iddia edilmişti.6 Ocak'ta Newport News'te meydana gelen ve ülkede 2023'ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, Richneck İlkokulunda ders sırasında öğretmenini çantasından çıkardığı silahla vurmuştu.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Zwerner'in, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildiği olayda, 6 yaşındaki çocuk aynı gün gözaltına alınmıştı.Newport News Polis Şefi Steve Drew, 10 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, 9 milimetre çapındaki silahın öğrencinin annesi tarafından yasal olarak satın alındığını ve olay sabahı okula çocuğun çantasında getirildiğini öğrendiklerini söylemişti.Drew, eylemin 'kaza olmadığını' tekrarlayarak "Tartışma neydi, çocuk o an ne düşünüyordu, bilmiyorum. Sizin aklınızdaki soruların üç katı bizim kafamızda var. Soruşturma devam ediyor. Tüm detayları ilgili herkesin ifadeleri alındıktan sonra öğreneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.6 yaşındaki çocuğun, annesinin silahına nasıl ulaştığı, kullanmayı nasıl öğrendiği sorularının cevaplarının araştırıldığını kaydeden polis şefi, öğrencinin ailesine yönelik işlem konusunda da soruşturma bittikten sonra eldeki kanıtlara ve yasalara göre hareket edileceğini belirtmişti.Öğrencinin ailesi, avukatları James S. Ellenson aracılığıyla yaptığı açıklamada, çocuklarının "kronik engelli" olduğunu savunarak okula giderken aileden birinin mutlaka kendisine refakat ettiğini ancak o hafta çocuklarının okula yalnız gittiğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210920/abdnin-virginia-eyaletinde-okul-saldirisi-vurulan-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1049084725.html

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