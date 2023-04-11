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ABD'de evsiz bir kadın, sokak ortasında doğum yaptı
ABD'de evsiz bir kadın, sokak ortasında doğum yaptı
ABD San Francisco'da bir kadının sokak ortasında doğum yaptığı görüntüler ortaya çıktı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre bir kadın, San Francisco'da evsizlerin ve uyuşturucu bağımlılarının yaşadığıTenderloin Bölgesi'ndeki Union Meydanı'nda sokak ortasında doğum yaptı. San Francisco itfaiyesi ise, bir kadının 'halkın gözü önünde' çocuk doğurduğunu doğruladı, ancak gizlilik yasalarını gerekçe göstererek videodaki kadının doğum yaptığı söylenen kadınla aynı olup olmadığını doğrulamadı.İnternette yayınlanan videoda, pantolonunu indiren kadın yeni doğan bebeği kucaklamaya çalıştığı ve yanına gelen iki kişinin kendisine yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Videoda ayrıca, olayı kaydeden kişinin "Sakin ol, ambulans gelecek" dediği duyuluyor.Hastaneye sevk edilen anne ile bebeğinin durumlarının stabil olduğu öğrenildi.
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abd, evsiz, doğum, hastane, san fransisco

ABD'de evsiz bir kadın, sokak ortasında doğum yaptı

12:05 11.04.2023 (güncellendi: 12:06 11.04.2023)
© AP Photo / Eric GayABD’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli kutup soğukları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu bildirildi.
ABD’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli kutup soğukları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Eric Gay
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ABD San Francisco'da bir kadının sokak ortasında doğum yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre bir kadın, San Francisco'da evsizlerin ve uyuşturucu bağımlılarının yaşadığıTenderloin Bölgesi'ndeki Union Meydanı'nda sokak ortasında doğum yaptı.
San Francisco itfaiyesi ise, bir kadının 'halkın gözü önünde' çocuk doğurduğunu doğruladı, ancak gizlilik yasalarını gerekçe göstererek videodaki kadının doğum yaptığı söylenen kadınla aynı olup olmadığını doğrulamadı.
İnternette yayınlanan videoda, pantolonunu indiren kadın yeni doğan bebeği kucaklamaya çalıştığı ve yanına gelen iki kişinin kendisine yardım etmeye çalıştığı görülüyor.
Videoda ayrıca, olayı kaydeden kişinin "Sakin ol, ambulans gelecek" dediği duyuluyor.
Hastaneye sevk edilen anne ile bebeğinin durumlarının stabil olduğu öğrenildi.
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