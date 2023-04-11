ABD'de evsiz bir kadın, sokak ortasında doğum yaptı
12:05 11.04.2023 (güncellendi: 12:06 11.04.2023)
© AP Photo / Eric GayABD’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli kutup soğukları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu bildirildi.
© AP Photo / Eric Gay
ABD San Francisco'da bir kadının sokak ortasında doğum yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre bir kadın, San Francisco'da evsizlerin ve uyuşturucu bağımlılarının yaşadığıTenderloin Bölgesi'ndeki Union Meydanı'nda sokak ortasında doğum yaptı.
San Francisco itfaiyesi ise, bir kadının 'halkın gözü önünde' çocuk doğurduğunu doğruladı, ancak gizlilik yasalarını gerekçe göstererek videodaki kadının doğum yaptığı söylenen kadınla aynı olup olmadığını doğrulamadı.
İnternette yayınlanan videoda, pantolonunu indiren kadın yeni doğan bebeği kucaklamaya çalıştığı ve yanına gelen iki kişinin kendisine yardım etmeye çalıştığı görülüyor.
Videoda ayrıca, olayı kaydeden kişinin "Sakin ol, ambulans gelecek" dediği duyuluyor.
Hastaneye sevk edilen anne ile bebeğinin durumlarının stabil olduğu öğrenildi.
NEWS & Education ONLY— PPV-TAHOE - News Journalist (@ppv_tahoe) April 9, 2023
⚠️
Don’t Do Drugs. The reality of drug use is tough and these images are strong, but necessary to show how destructive narcotics are to society.
San Francisco, California.— (@ppv_tahoe) Woman gives birth on the street after smoking crack all afternoon… pic.twitter.com/n6kbivg0uX