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https://sputniknews.com.tr/20230411/abdde-5-kisiyi-olduren-bankaci-silahli-saldirganin-kimligine-dair-detaylar-ortaya-cikti-1069505703.html
ABD'de 5 kişiyi öldüren bankacı silahlı saldırgana dair detaylar ortaya çıktı
ABD'de 5 kişiyi öldüren bankacı silahlı saldırgana dair detaylar ortaya çıktı
ABD’nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlediği silahlı saldırı sonucu 5 kişiyi öldüren ve 9 kişiyi yaralayan kişinin 23 yaşındaki banka çalışanı... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T12:27+0300
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saldırı
silahlı saldırı
banka
bankacılık
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Amerikan basınına yansıyan haberlere göre ülkedeki sonu gelmeyen silahlı saldırıların son öznesi, 23 yaşındaki bir bankacı oldu. Indiana'da orta sınıf bir ailede dünyaya gelen Connor Sturgeon, bankacılık kariyerine başlamadan önce öğrenim gördüğü lisede popüler bir basketbol yıldızıydı. Ancak dün Louisville'de bulunan iş yerine giderek iş arkadaşı 5 kişiyi AR-15 saldırı tüfeğiyle katletti. Sturgeon polisin müdahalesi sırasında vurularak olay yerinde öldürüldü.Saldırganın bir lise arkadaşı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Sturgeon'ı popüler bir basketbolcudan bir katile dönüştüren şeyin ne olduğu sorusu şimdi polis soruşturması altında inceleniyor. Eldeki en önemli delillerden biri, saldırganın ailesi için bıraktığı intihar mektubu.25 yaşındaki Sturgeon'ın ailesine işten kovulduğunu ve iş yerini 'kurşuna dizeceğini' söylediği belirtildi.Haberlere göre saldırganın erkek kardeşi Cameron, dünyanın en büyük mankenlik ajanslarından biri olan New York'taki Next Model Managament şirketinde çalışıyor. Tarih öğretmeni olan babası Todd ise Indiana'daki bir üniversitenin basketbol takımına 15 yıldır koçluk yapıyor. Baba Todd, oğlunun basketboldaki başarısını fark edince başkalarını eğitmek yerine kendi oğlunu bu sporda uzmanlaştırmak istediği için 2007'de bu görevi bırakarak oğlunun yıldız oyuncusu olduğu Floyd Central basketbol takımını eğitmeye başladı.Basketbolun yanı sıra futbol ve koşu dallarında da başarılı bir sporcu olan Connor Sturgeon, çevresindekilerce atletik ve popüler bir genç olarak biliniyordu.2016'da liseden mezun olmasının ardından Connor Sturgeon, Alabama Üniversitesi'nde finans eğitimi aldı ve 2020 yılında eğitimini tamamladı. Sturgeon'ın duygusal ve ruhsal konulardaki sorunları da bu yıllarda patlak verdi. Arkadaşlarının aktardığına göre iş hayatı konusunda derin endişeler taşıyan Sturgeon, 2018'de üniversite öğrencisi olarak kaleme aldığı bir makalede 'disiplinini, sorumluluk duygusunu ve öz saygısını geliştirmek istediğini, bu sayede kendisini ilerletmeyi başaracağını' yazdı.Popüler bir figür olarak görülmesine rağmen arkadaş edinmekte zorluk çektiğini söyleyen Sturgeon, şu ifadeleri kullanmıştı:LinkedIn hesabına göre Sturgeon 2018 ve 2020 yılları arasında üç farklı yaz stajı bitirdi ve nihayetinde saldırı düzenlediği Old National Bank'ta ticari geliştirme uzmanı olarak çalışmaya başladı.Haziran 2021'de başladığı işinden Nisan 2022'de terfi alan ve ailesinin yaşadığı Indiana'dan ayrılarak Louisville'de yaşamaya başlayan Sturgeon'ın siyasi görüşlerine ilişkin de paylaşımlara ulaşıldı. 2020'de patlak veren 'Siyah Hayatlar Değerlidir' sloganlı gösterilere destek veren Sturgeon, polis şiddetini ve Donald Trump'ı eleştiren paylaşımlar yaptı.Saldırıyı düzenlediği tarihte Sturgeon Louisville'in Camp Taylor bölgesindeki bir dairede erkek bir ev arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Komşuları da saldırganın oldukça uyumlu biri olduğunu ve herhangi bir sıkıntı çıkarmadığını anlattı.Komşularından Kera Allgeier, "Hakkında olumsuz bir şey söyleyemem doğrusu. Oldukça sessiz, yumuşak konuşan biriydi. Yaz aylarında birkaç kez bizi yemeğe çağırmışlardı. Bilirsiniz, çokça arkadaş canlısıydı. Anlayamıyorum." dedi.Allgeier'in eşi Michael da benzer ifadeleri kullanarak, Sturgeon'ı birkaç kez kız arkadaşıyla birlikte eve giderken gördüğünü ve son derece normal göründüklerini şu sözlerle belirtti: Polis ekipleri saldırganın evinde yaptığı aramaların ardından ele geçirdikleri bilgisayar ve bir takım eşyaların olduğu kutuları inceleme için emniyete götürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230410/abd-kentuckyde-silahli-saldiri--1069478380.html
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abd, abd, saldırı, silahlı saldırı, banka, bankacılık
abd, abd, saldırı, silahlı saldırı, banka, bankacılık

ABD'de 5 kişiyi öldüren bankacı silahlı saldırgana dair detaylar ortaya çıktı

12:27 11.04.2023 (güncellendi: 12:28 11.04.2023)
© AP Photo / Reid CornellABD’nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlediği silahlı saldırı sonucu 5 kişiyi öldüren ve 9 kişiyi yaralayan kişinin 23 yaşındaki banka çalışanı Connor Sturgeon
ABD’nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlediği silahlı saldırı sonucu 5 kişiyi öldüren ve 9 kişiyi yaralayan kişinin 23 yaşındaki banka çalışanı Connor Sturgeon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Reid Cornell
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ABD’nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlediği silahlı saldırı sonucu 5 kişiyi öldüren ve 9 kişiyi yaralayan kişinin 23 yaşındaki banka çalışanı Connor Sturgeon olduğu açıklandı. Amerikan basını Sturgeon'un kimliğine dair detayları yayınladı.
Amerikan basınına yansıyan haberlere göre ülkedeki sonu gelmeyen silahlı saldırıların son öznesi, 23 yaşındaki bir bankacı oldu.
Indiana'da orta sınıf bir ailede dünyaya gelen Connor Sturgeon, bankacılık kariyerine başlamadan önce öğrenim gördüğü lisede popüler bir basketbol yıldızıydı.
Ancak dün Louisville'de bulunan iş yerine giderek iş arkadaşı 5 kişiyi AR-15 saldırı tüfeğiyle katletti. Sturgeon polisin müdahalesi sırasında vurularak olay yerinde öldürüldü.
Saldırganın bir lise arkadaşı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Saldırganlar hakkında bu hep söyleniyor, biliyorum. Ama gerçekten onun böyle bir şey yapabileceğini asla beklemezdim."
Sturgeon'ı popüler bir basketbolcudan bir katile dönüştüren şeyin ne olduğu sorusu şimdi polis soruşturması altında inceleniyor. Eldeki en önemli delillerden biri, saldırganın ailesi için bıraktığı intihar mektubu.
25 yaşındaki Sturgeon'ın ailesine işten kovulduğunu ve iş yerini 'kurşuna dizeceğini' söylediği belirtildi.
ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
DÜNYA
ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
Dün, 16:49
Haberlere göre saldırganın erkek kardeşi Cameron, dünyanın en büyük mankenlik ajanslarından biri olan New York'taki Next Model Managament şirketinde çalışıyor. Tarih öğretmeni olan babası Todd ise Indiana'daki bir üniversitenin basketbol takımına 15 yıldır koçluk yapıyor.
Baba Todd, oğlunun basketboldaki başarısını fark edince başkalarını eğitmek yerine kendi oğlunu bu sporda uzmanlaştırmak istediği için 2007'de bu görevi bırakarak oğlunun yıldız oyuncusu olduğu Floyd Central basketbol takımını eğitmeye başladı.
Basketbolun yanı sıra futbol ve koşu dallarında da başarılı bir sporcu olan Connor Sturgeon, çevresindekilerce atletik ve popüler bir genç olarak biliniyordu.
2016'da liseden mezun olmasının ardından Connor Sturgeon, Alabama Üniversitesi'nde finans eğitimi aldı ve 2020 yılında eğitimini tamamladı. Sturgeon'ın duygusal ve ruhsal konulardaki sorunları da bu yıllarda patlak verdi. Arkadaşlarının aktardığına göre iş hayatı konusunda derin endişeler taşıyan Sturgeon, 2018'de üniversite öğrencisi olarak kaleme aldığı bir makalede 'disiplinini, sorumluluk duygusunu ve öz saygısını geliştirmek istediğini, bu sayede kendisini ilerletmeyi başaracağını' yazdı.
Popüler bir figür olarak görülmesine rağmen arkadaş edinmekte zorluk çektiğini söyleyen Sturgeon, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ortaokulda ve lisede geç olgunlaşan biri olarak, uyum sağlamak için bir dereceye kadar mücadele ettim ve bu, bugün de devam eden olumsuz bir benlik imajına sahip olmamı sağladı. Arkadaş edinmek benim için hiçbir zaman kolay olmadı, bu yüzden tek başıma çalışma konusunda çoğu kişiden daha fazla deneyime sahibim. Ayrıca üniversite deneyimi bana yepyeni bir atmosfer ve yeni zorlukların kapısını açtı. Bu yüzden yapmam gerekeni iyi yapmıyormuşum gibi hissetmek de benim için kolaylaştı. Ancak bu dönem, sosyal olarak olgunlaşmaya başladığımı ve bu alanda gelişme görmeye başladığımı düşünüyorum. Nasıl hissettiğimi ve daha iyi hissetmek için neler yapabileceğimi değerlendirmek için zaman ayırmanın daha fazla sosyalleşmeme ve dolayısıyla kendim hakkında daha iyi hissetmeme yardımcı olduğunu fark ettim."
LinkedIn hesabına göre Sturgeon 2018 ve 2020 yılları arasında üç farklı yaz stajı bitirdi ve nihayetinde saldırı düzenlediği Old National Bank'ta ticari geliştirme uzmanı olarak çalışmaya başladı.
Haziran 2021'de başladığı işinden Nisan 2022'de terfi alan ve ailesinin yaşadığı Indiana'dan ayrılarak Louisville'de yaşamaya başlayan Sturgeon'ın siyasi görüşlerine ilişkin de paylaşımlara ulaşıldı. 2020'de patlak veren 'Siyah Hayatlar Değerlidir' sloganlı gösterilere destek veren Sturgeon, polis şiddetini ve Donald Trump'ı eleştiren paylaşımlar yaptı.
Saldırıyı düzenlediği tarihte Sturgeon Louisville'in Camp Taylor bölgesindeki bir dairede erkek bir ev arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Komşuları da saldırganın oldukça uyumlu biri olduğunu ve herhangi bir sıkıntı çıkarmadığını anlattı.
Komşularından Kera Allgeier, "Hakkında olumsuz bir şey söyleyemem doğrusu. Oldukça sessiz, yumuşak konuşan biriydi. Yaz aylarında birkaç kez bizi yemeğe çağırmışlardı. Bilirsiniz, çokça arkadaş canlısıydı. Anlayamıyorum." dedi.
Allgeier'in eşi Michael da benzer ifadeleri kullanarak, Sturgeon'ı birkaç kez kız arkadaşıyla birlikte eve giderken gördüğünü ve son derece normal göründüklerini şu sözlerle belirtti:
"Gayet sıradan, normal biri gibi görünüyordu. Her gün bana el sallardı, ben de ona el sallardım. O yoluna giderdi ben de kendi yoluma."
Polis ekipleri saldırganın evinde yaptığı aramaların ardından ele geçirdikleri bilgisayar ve bir takım eşyaların olduğu kutuları inceleme için emniyete götürdü.
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