https://sputniknews.com.tr/20230411/11-nisan-uluslararasi-fasist-toplama-kamplari-tutsaklarinin-kurtulusu-gunu-1069534918.html
11 Nisan Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü
11 Nisan Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü
11 Nisan tüm dünyada, Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü olarak anılıyor 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T20:10+0300
2023-04-11T20:10+0300
2023-04-11T20:22+0300
multimedya
infografik
nazi
faşist
2. dünya savaşı
toplama kampı
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Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan bu gün, 11 Nisan 1945 tarihinde en büyük Nazi toplama kamplarından biri olan Buchenwald'da meydana gelen tutsakların ayaklanması anısına ilan edildi.Yüz binlerce kişinin tutsak edildiği ve hayatını kaybettiği en büyük Nazi toplama kampları ile ilgili bilgi, Sputnik infografiğinde.
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infografik, nazi, faşist, инфографика, 2. dünya savaşı, toplama kampı
infografik, nazi, faşist, инфографика, 2. dünya savaşı, toplama kampı
11 Nisan Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü
20:10 11.04.2023 (güncellendi: 20:22 11.04.2023) Abone ol
11 Nisan tüm dünyada, Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü olarak anılıyor
Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan bu gün, 11 Nisan 1945 tarihinde en büyük Nazi toplama kamplarından biri olan Buchenwald'da meydana gelen tutsakların ayaklanması anısına ilan edildi.
Yüz binlerce kişinin tutsak edildiği ve hayatını kaybettiği en büyük Nazi toplama kampları ile ilgili bilgi, Sputnik infografiğinde.