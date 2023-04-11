11 Nisan Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB uzmanı Baydarol: Türkiye’ye vizeyi Kenan Evren koydurdu
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Finans hizmetleri ve dijitalleşen dünya
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Gündem milletvekili aday listelerinin açıklandığı 14 Mayıs seçimleri
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Avrupa'nın Çin macerası
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Aday listelerinin şifreleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
AK Partili Metiner’den aday belirleme sürecine tepki
18:34
116 dk
Z RAPORU
Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
AK Parti, CHP, İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230411/11-nisan-uluslararasi-fasist-toplama-kamplari-tutsaklarinin-kurtulusu-gunu-1069534918.html
11 Nisan Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü
11 Nisan Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü
11 Nisan tüm dünyada, Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü olarak anılıyor 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T20:10+0300
2023-04-11T20:22+0300
multimedya
infografik
nazi
faşist
2. dünya savaşı
toplama kampı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069533953_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d6a4a2140d655ca3c90e98deeae388f.png
Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan bu gün, 11 Nisan 1945 tarihinde en büyük Nazi toplama kamplarından biri olan Buchenwald'da meydana gelen tutsakların ayaklanması anısına ilan edildi.Yüz binlerce kişinin tutsak edildiği ve hayatını kaybettiği en büyük Nazi toplama kampları ile ilgili bilgi, Sputnik infografiğinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069533953_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_53ac54673df9449c89abfd8c60fd9131.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, nazi, faşist, инфографика, 2. dünya savaşı, toplama kampı
infografik, nazi, faşist, инфографика, 2. dünya savaşı, toplama kampı

11 Nisan Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü

20:10 11.04.2023 (güncellendi: 20:22 11.04.2023)
Abone olTelegram
11 Nisan tüm dünyada, Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü olarak anılıyor
Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan bu gün, 11 Nisan 1945 tarihinde en büyük Nazi toplama kamplarından biri olan Buchenwald'da meydana gelen tutsakların ayaklanması anısına ilan edildi.
Yüz binlerce kişinin tutsak edildiği ve hayatını kaybettiği en büyük Nazi toplama kampları ile ilgili bilgi, Sputnik infografiğinde.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала