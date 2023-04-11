https://sputniknews.com.tr/20230411/11-nisan-uluslararasi-fasist-toplama-kamplari-tutsaklarinin-kurtulusu-gunu-1069534918.html

11 Nisan Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü

11 Nisan Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü

11 Nisan tüm dünyada, Uluslararası Faşist Toplama Kampları Tutsaklarının Kurtuluşu Günü olarak anılıyor 11.04.2023, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

nazi

faşist

2. dünya savaşı

toplama kampı

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Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan bu gün, 11 Nisan 1945 tarihinde en büyük Nazi toplama kamplarından biri olan Buchenwald'da meydana gelen tutsakların ayaklanması anısına ilan edildi.Yüz binlerce kişinin tutsak edildiği ve hayatını kaybettiği en büyük Nazi toplama kampları ile ilgili bilgi, Sputnik infografiğinde.

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infografik, nazi, faşist, инфографика, 2. dünya savaşı, toplama kampı