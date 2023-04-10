https://sputniknews.com.tr/20230410/wp-bir-rus-jeti-2022de-kirim-yakinlarinda-ucan-bir-ingiliz-kesif-ucagini-neredeyse-dusuruyordu---1069457768.html

WP: Bir Rus jeti 2022'de Kırım yakınlarında uçan bir İngiliz keşif uçağını neredeyse düşürüyordu

WP: Bir Rus jeti 2022'de Kırım yakınlarında uçan bir İngiliz keşif uçağını neredeyse düşürüyordu

Washington Post gazetesi, bir Rus jetinin Kırım yakınlarında uçuş gerçekleştiren bir İngiliz istihbarat uçağının yakınlarına roket fırlattığını ve İngiliz... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T12:10+0300

2023-04-10T12:10+0300

2023-04-10T12:11+0300

savunma

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kırım

keşif uçağı

washington post

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Washington Post’un (WP) sızan Pentagon belgelerine dayandırdığı haberinde, bir Rus SU-27 jetinin Eylül 2022’de Kırım yakınlarında bir roket fırlattığı, roketin de neredeyse orada keşif uçuşu gerçekleştirmekte olan RC-135 tipi bir İngiliz istihbarat uçağının düşmesine sebep olmak üzere olduğu belirtiliyor. Gazeteye göre İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere’de parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda söz konusu olaydan bahsetti. Wallace, Avam Kamarası’ndaki vekillere Rus jetinin roket fırlatmasının teknik bir arızadan kaynaklandığını söyledi ve söz konusu olayı Rusya Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerle görüştüğünü de ekledi. WP’nin alıntıladığı gizli belgelere göre Eylül 2022 ve sonraki aylarda İngiliz ve Fransız uçakları Kırım yakınlarında istihbarat toplamak için insanlı keşif uçuşları gerçekleştiriyordu, ABD ise bu uçuşlar için insansız hava araçlarını kullanıyordu. WP, bu ülkelerin kırım yakınlarında o dönem her ay birkaç keşif uçuğunun gerçekleştirildiğini yazdı. Rusya Savunma Bakanlığı, WP’ta yer alan bu haber konusunda henüz bir yorum yapmadı.

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