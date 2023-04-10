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https://sputniknews.com.tr/20230410/wp-bir-rus-jeti-2022de-kirim-yakinlarinda-ucan-bir-ingiliz-kesif-ucagini-neredeyse-dusuruyordu---1069457768.html
WP: Bir Rus jeti 2022'de Kırım yakınlarında uçan bir İngiliz keşif uçağını neredeyse düşürüyordu
WP: Bir Rus jeti 2022'de Kırım yakınlarında uçan bir İngiliz keşif uçağını neredeyse düşürüyordu
Washington Post gazetesi, bir Rus jetinin Kırım yakınlarında uçuş gerçekleştiren bir İngiliz istihbarat uçağının yakınlarına roket fırlattığını ve İngiliz... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:10+0300
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savunma
rusya
ingiltere
ben wallace
avrupa
kırım
keşif uçağı
washington post
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Washington Post’un (WP) sızan Pentagon belgelerine dayandırdığı haberinde, bir Rus SU-27 jetinin Eylül 2022’de Kırım yakınlarında bir roket fırlattığı, roketin de neredeyse orada keşif uçuşu gerçekleştirmekte olan RC-135 tipi bir İngiliz istihbarat uçağının düşmesine sebep olmak üzere olduğu belirtiliyor. Gazeteye göre İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere’de parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda söz konusu olaydan bahsetti. Wallace, Avam Kamarası’ndaki vekillere Rus jetinin roket fırlatmasının teknik bir arızadan kaynaklandığını söyledi ve söz konusu olayı Rusya Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerle görüştüğünü de ekledi. WP’nin alıntıladığı gizli belgelere göre Eylül 2022 ve sonraki aylarda İngiliz ve Fransız uçakları Kırım yakınlarında istihbarat toplamak için insanlı keşif uçuşları gerçekleştiriyordu, ABD ise bu uçuşlar için insansız hava araçlarını kullanıyordu. WP, bu ülkelerin kırım yakınlarında o dönem her ay birkaç keşif uçuğunun gerçekleştirildiğini yazdı. Rusya Savunma Bakanlığı, WP’ta yer alan bu haber konusunda henüz bir yorum yapmadı.
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rusya, ingiltere, ben wallace, avrupa, kırım, keşif uçağı, washington post
rusya, ingiltere, ben wallace, avrupa, kırım, keşif uçağı, washington post

WP: Bir Rus jeti 2022'de Kırım yakınlarında uçan bir İngiliz keşif uçağını neredeyse düşürüyordu

12:10 10.04.2023 (güncellendi: 12:11 10.04.2023)
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Washington Post gazetesi, bir Rus jetinin Kırım yakınlarında uçuş gerçekleştiren bir İngiliz istihbarat uçağının yakınlarına roket fırlattığını ve İngiliz uçağının bu yüzden neredeyse düşeceğini yazdı. Söz konusu olayın 2022 yılında gerçekleştiği kaydedildi.
Washington Post’un (WP) sızan Pentagon belgelerine dayandırdığı haberinde, bir Rus SU-27 jetinin Eylül 2022’de Kırım yakınlarında bir roket fırlattığı, roketin de neredeyse orada keşif uçuşu gerçekleştirmekte olan RC-135 tipi bir İngiliz istihbarat uçağının düşmesine sebep olmak üzere olduğu belirtiliyor.
Gazeteye göre İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere’de parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda söz konusu olaydan bahsetti. Wallace, Avam Kamarası’ndaki vekillere Rus jetinin roket fırlatmasının teknik bir arızadan kaynaklandığını söyledi ve söz konusu olayı Rusya Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerle görüştüğünü de ekledi.
WP’nin alıntıladığı gizli belgelere göre Eylül 2022 ve sonraki aylarda İngiliz ve Fransız uçakları Kırım yakınlarında istihbarat toplamak için insanlı keşif uçuşları gerçekleştiriyordu, ABD ise bu uçuşlar için insansız hava araçlarını kullanıyordu.
WP, bu ülkelerin kırım yakınlarında o dönem her ay birkaç keşif uçuğunun gerçekleştirildiğini yazdı.
Rusya Savunma Bakanlığı, WP’ta yer alan bu haber konusunda henüz bir yorum yapmadı.
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