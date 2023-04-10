Washington Post: Pentagon Şefi pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:42
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:30
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:03
117 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
0 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:02
58 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230410/washington-post-pentagon-sefi-pilotlara-kirima-yakin-ucmamalarini-emretti-1069442111.html
Washington Post: Pentagon Şefi pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti
Washington Post: Pentagon Şefi pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti
Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanı Austin'in bir Amerikan İHA'sının Karadeniz'e düşmesiyle sonuçlanan olaydan sonra ABD’li pilotlara Kırım'a yakın... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T00:15+0300
2023-04-10T00:16+0300
dünya
pentagon
iha
washington post
kırım
mq-9 reaper iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/02/1043138013_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_d230b61947340419bd77df3c0628633f.jpg
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve istihbaratının internete sızan gizli belgelerine dayandırılan habere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD yapımı MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Karadeniz'e düşmesiyle sonuçlanan olaydan sonra ABD’li pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti.Habere göre, ABD vatandaşı olmayan kişilere verilemeyeceği anlamına gelen SECRET/NOFORN notunun yer aldığı sızdırılan belgelerden birinde Karadeniz'de keşif uçaklarının uçabileceği bölgeleri gösteren bir harita yer alıyor. Haritada Kırım Yarımadası’ndan yaklaşık 12 deniz mili (22.22 km) mesafede ulusal sulara denk gelen kırmızı bir çizgi görülüyor. Ayrıca kıyı şeridinden 50 mil uzaklıkta da ‘SECDEF Directed Standoff’ notu ile bir kırmızı çizgi daha yer alıyor. Not, Pentagon Şefi’nin büyük bir olasılıkla ABD Hava Kuvvetleri pilotlarına Kırım’a yaklaşmalarını yasakladığı anlamına geliyor.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde Kırım’a doğru hareket eden ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Rus yetkililer, Rus savaş jetlerinin silah kullanmadıklarını belirtiyor ve MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/02/1043138013_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_38763ae34157c4d3ea75fba53ce7ec5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pentagon, iha, washington post, kırım, mq-9 reaper iha
pentagon, iha, washington post, kırım, mq-9 reaper iha

Washington Post: Pentagon Şefi pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti

00:15 10.04.2023 (güncellendi: 00:16 10.04.2023)
© AP Photo / J. Scott ApplewhitePentagon, ABD bayrağı
Pentagon, ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Abone olTelegram
Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanı Austin'in bir Amerikan İHA'sının Karadeniz'e düşmesiyle sonuçlanan olaydan sonra ABD’li pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emrettiğini bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve istihbaratının internete sızan gizli belgelerine dayandırılan habere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD yapımı MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Karadeniz'e düşmesiyle sonuçlanan olaydan sonra ABD’li pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti.
Habere göre, ABD vatandaşı olmayan kişilere verilemeyeceği anlamına gelen SECRET/NOFORN notunun yer aldığı sızdırılan belgelerden birinde Karadeniz'de keşif uçaklarının uçabileceği bölgeleri gösteren bir harita yer alıyor. Haritada Kırım Yarımadası’ndan yaklaşık 12 deniz mili (22.22 km) mesafede ulusal sulara denk gelen kırmızı bir çizgi görülüyor. Ayrıca kıyı şeridinden 50 mil uzaklıkta da ‘SECDEF Directed Standoff’ notu ile bir kırmızı çizgi daha yer alıyor. Not, Pentagon Şefi’nin büyük bir olasılıkla ABD Hava Kuvvetleri pilotlarına Kırım’a yaklaşmalarını yasakladığı anlamına geliyor.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde Kırım’a doğru hareket eden ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Rus yetkililer, Rus savaş jetlerinin silah kullanmadıklarını belirtiyor ve MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала