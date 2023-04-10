https://sputniknews.com.tr/20230410/washington-post-pentagon-sefi-pilotlara-kirima-yakin-ucmamalarini-emretti-1069442111.html
Washington Post: Pentagon Şefi pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti
Washington Post: Pentagon Şefi pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti
Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanı Austin'in bir Amerikan İHA'sının Karadeniz'e düşmesiyle sonuçlanan olaydan sonra ABD’li pilotlara Kırım'a yakın... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T00:15+0300
2023-04-10T00:15+0300
2023-04-10T00:16+0300
dünya
pentagon
iha
washington post
kırım
mq-9 reaper iha
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve istihbaratının internete sızan gizli belgelerine dayandırılan habere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD yapımı MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Karadeniz'e düşmesiyle sonuçlanan olaydan sonra ABD’li pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti.Habere göre, ABD vatandaşı olmayan kişilere verilemeyeceği anlamına gelen SECRET/NOFORN notunun yer aldığı sızdırılan belgelerden birinde Karadeniz'de keşif uçaklarının uçabileceği bölgeleri gösteren bir harita yer alıyor. Haritada Kırım Yarımadası’ndan yaklaşık 12 deniz mili (22.22 km) mesafede ulusal sulara denk gelen kırmızı bir çizgi görülüyor. Ayrıca kıyı şeridinden 50 mil uzaklıkta da ‘SECDEF Directed Standoff’ notu ile bir kırmızı çizgi daha yer alıyor. Not, Pentagon Şefi’nin büyük bir olasılıkla ABD Hava Kuvvetleri pilotlarına Kırım’a yaklaşmalarını yasakladığı anlamına geliyor.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde Kırım’a doğru hareket eden ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Rus yetkililer, Rus savaş jetlerinin silah kullanmadıklarını belirtiyor ve MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
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pentagon, iha, washington post, kırım, mq-9 reaper iha
pentagon, iha, washington post, kırım, mq-9 reaper iha
Washington Post: Pentagon Şefi pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti
00:15 10.04.2023 (güncellendi: 00:16 10.04.2023) Abone ol
Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanı Austin'in bir Amerikan İHA'sının Karadeniz'e düşmesiyle sonuçlanan olaydan sonra ABD’li pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emrettiğini bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve istihbaratının internete sızan gizli belgelerine dayandırılan habere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD yapımı MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Karadeniz'e düşmesiyle sonuçlanan olaydan sonra ABD’li pilotlara Kırım'a yakın uçmamalarını emretti.
Habere göre, ABD vatandaşı olmayan kişilere verilemeyeceği anlamına gelen SECRET/NOFORN notunun yer aldığı sızdırılan belgelerden birinde Karadeniz'de keşif uçaklarının uçabileceği bölgeleri gösteren bir harita yer alıyor. Haritada Kırım Yarımadası’ndan yaklaşık 12 deniz mili (22.22 km) mesafede ulusal sulara denk gelen kırmızı bir çizgi görülüyor. Ayrıca kıyı şeridinden 50 mil uzaklıkta da ‘SECDEF Directed Standoff’ notu ile bir kırmızı çizgi daha yer alıyor. Not, Pentagon Şefi’nin büyük bir olasılıkla ABD Hava Kuvvetleri pilotlarına Kırım’a yaklaşmalarını yasakladığı anlamına geliyor.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde Kırım’a doğru hareket eden ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Rus yetkililer, Rus savaş jetlerinin silah kullanmadıklarını belirtiyor ve MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.