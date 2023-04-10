Uzay yarışı: İnsanlı uçuş yapan ülkelerin uzaya gönderdiği astronotlar

© Sputnik Sovyetler Birliği, farklı milletlerden astronotları da uzaya gönderdi. İlk Çek astronot Vladimir Remek, 2-10 Mart 1978'de uzaya gitti. Polonyalı Miroslaw Hermaszewski ve Alman Sigmund Jahn da 1978'de uzaya giden astronotlar arasında yer aldı. Küba'dan Arnaldo Tamayo Mendez 1980'de, Moğolistan'dan Jugderdemidiin Gurragcha ve Romanya'dan Dumitru Prunariu 1981'de uzaya gitti. Jean-Loup Chretien ise 24 Haziran-2 Temmuz 1982'de uzay yolculuğuna çıkan ilk Fransız astronot oldu. Svetlana Savitskaya, 19-27 Ağustos 1982'de uzaya giden ikinci kadın olurken, 17-29 Temmuz 1984'te uzay yürüyüşü yapan ilk kadın olarak da tarihe geçti. Hindistan'dan Rakesh Sharma, 1984'te ve Suriye'den Muhammed Faris1987'de uzaya giderek uyrukları açısından ilke imza attı. Abdul Ahad Mohmand, 27 Ağustos-7 Eylül 1988'de uzaya giden ilk Afgan ve Akiyama Toyohiro ise 10 Aralık 1990'da uzaya giden ilk Japon astronot oldu. Helen Sharman, 26 Mayıs 1991'da uzaya giden ilk İngiliz astronot ve Franz Viehböck ise 19 Ekim 1991'de uzaya giden ilk Avusturyalı astronot oldu.