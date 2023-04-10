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Uluslararası Barış Bürosu: Finliler, ABD nükleer silahının yerleştirilmesine izin verebilir
Uluslararası Barış Bürosu: Finliler, ABD nükleer silahının yerleştirilmesine izin verebilir
Uluslararası Barış Bürosu Eş Başkanı Reiner Braun, dünyanın henüz tırmanmanın doruk noktasına gelmediğini, ama Finlandiya’nın NATO’ya katılımı ve topraklarına... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T18:36+0300
2023-04-10T18:36+0300
dünya
finlandiya
nato
nükleer silah
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Braun, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Finlandiya şimdi NATO’da. İttifakın Rusya’yla yeni sınırı yaklaşık 1300 kilometreye çıktı. Bu sınır her iki tarafta da askeri anlamda güçlendirilecek. Finliler şimdi bunu reddediyor olsa da nihayetinde ülkeye ABD nükleer silahın yerleştirilmesi olasılığı da var” ifadesini kullandı.Nükleer başlıkların, küresel güçlerin yanı sıra, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, Hollanda ve Türkiye gibi NATO üyesi ve ABD müttefiki ülkelerin topraklarında da bulunduğunu anımsatan Braun, “ABD ile ortak proje kapsamında, Avrupa’daki nükleer başlıklar 2024 yılına kadar modernize edilen ve daha dakik ve etkili B61-12 modelleriyle değiştirilecek” dedi.“Bence çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz” diyen Braun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tırmanmada doruk noktaya henüz gelinmedi, ama her geçen gün durumun daha da kötüleşmesine yönelik adımlar gözlemliyoruz. Örneğin, Ukrayna’ya insanlar ve doğa için tehdit oluşturan uranyumlu mermilerin verilme olasılığı. Rusya da buna yanıt olarak Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararını aldı. Tüm bu koşullar, dünyayı geri dönüşü olmayan bir noktaya, olası bir nükleer çatışmaya yaklaştırıyor.”Bu durumdan kurtulmanın tek yolunun, Ukrayna ile ilgili erken barış görüşmelerini başlatmak olduğunu kaydeden Braun, “Kısa vadede de esir değişimi, tahıl anlaşmalarının uzatılması ve Zaporozhye nükleer santrali gibi tehlikeli bölgelerin askerden arındırılması gibi ara adımlara ihtiyaç var” diye ekledi.
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finlandiya, nato, nükleer silah
finlandiya, nato, nükleer silah

Uluslararası Barış Bürosu: Finliler, ABD nükleer silahının yerleştirilmesine izin verebilir

18:36 10.04.2023
© REUTERS / Ints KalninsFinlandiya bayrağı - Helsinki
Finlandiya bayrağı - Helsinki - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© REUTERS / Ints Kalnins
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Uluslararası Barış Bürosu Eş Başkanı Reiner Braun, dünyanın henüz tırmanmanın doruk noktasına gelmediğini, ama Finlandiya’nın NATO’ya katılımı ve topraklarına ABD nükleer silahının yerleştirilmesi olasılığının geri dönülmez noktayı yakınlaştırabileceğini belirtti.
Braun, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Finlandiya şimdi NATO’da. İttifakın Rusya’yla yeni sınırı yaklaşık 1300 kilometreye çıktı. Bu sınır her iki tarafta da askeri anlamda güçlendirilecek. Finliler şimdi bunu reddediyor olsa da nihayetinde ülkeye ABD nükleer silahın yerleştirilmesi olasılığı da var” ifadesini kullandı.
Nükleer başlıkların, küresel güçlerin yanı sıra, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, Hollanda ve Türkiye gibi NATO üyesi ve ABD müttefiki ülkelerin topraklarında da bulunduğunu anımsatan Braun, “ABD ile ortak proje kapsamında, Avrupa’daki nükleer başlıklar 2024 yılına kadar modernize edilen ve daha dakik ve etkili B61-12 modelleriyle değiştirilecek” dedi.
“Bence çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz” diyen Braun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tırmanmada doruk noktaya henüz gelinmedi, ama her geçen gün durumun daha da kötüleşmesine yönelik adımlar gözlemliyoruz. Örneğin, Ukrayna’ya insanlar ve doğa için tehdit oluşturan uranyumlu mermilerin verilme olasılığı. Rusya da buna yanıt olarak Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararını aldı. Tüm bu koşullar, dünyayı geri dönüşü olmayan bir noktaya, olası bir nükleer çatışmaya yaklaştırıyor.”
Bu durumdan kurtulmanın tek yolunun, Ukrayna ile ilgili erken barış görüşmelerini başlatmak olduğunu kaydeden Braun, “Kısa vadede de esir değişimi, tahıl anlaşmalarının uzatılması ve Zaporozhye nükleer santrali gibi tehlikeli bölgelerin askerden arındırılması gibi ara adımlara ihtiyaç var” diye ekledi.
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