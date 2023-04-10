https://sputniknews.com.tr/20230410/uluslararasi-baris-burosu-finliler-abd-nukleer-silahinin-yerlestirilmesine-izin-verebilir-1069483756.html

Uluslararası Barış Bürosu: Finliler, ABD nükleer silahının yerleştirilmesine izin verebilir

Uluslararası Barış Bürosu: Finliler, ABD nükleer silahının yerleştirilmesine izin verebilir

Uluslararası Barış Bürosu Eş Başkanı Reiner Braun, dünyanın henüz tırmanmanın doruk noktasına gelmediğini, ama Finlandiya’nın NATO’ya katılımı ve topraklarına... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T18:36+0300

2023-04-10T18:36+0300

2023-04-10T18:36+0300

dünya

finlandiya

nato

nükleer silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104235/39/1042353962_0:258:3007:1949_1920x0_80_0_0_8b301613958d37f3396329fca26a0437.jpg

Braun, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Finlandiya şimdi NATO’da. İttifakın Rusya’yla yeni sınırı yaklaşık 1300 kilometreye çıktı. Bu sınır her iki tarafta da askeri anlamda güçlendirilecek. Finliler şimdi bunu reddediyor olsa da nihayetinde ülkeye ABD nükleer silahın yerleştirilmesi olasılığı da var” ifadesini kullandı.Nükleer başlıkların, küresel güçlerin yanı sıra, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, Hollanda ve Türkiye gibi NATO üyesi ve ABD müttefiki ülkelerin topraklarında da bulunduğunu anımsatan Braun, “ABD ile ortak proje kapsamında, Avrupa’daki nükleer başlıklar 2024 yılına kadar modernize edilen ve daha dakik ve etkili B61-12 modelleriyle değiştirilecek” dedi.“Bence çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz” diyen Braun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tırmanmada doruk noktaya henüz gelinmedi, ama her geçen gün durumun daha da kötüleşmesine yönelik adımlar gözlemliyoruz. Örneğin, Ukrayna’ya insanlar ve doğa için tehdit oluşturan uranyumlu mermilerin verilme olasılığı. Rusya da buna yanıt olarak Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararını aldı. Tüm bu koşullar, dünyayı geri dönüşü olmayan bir noktaya, olası bir nükleer çatışmaya yaklaştırıyor.”Bu durumdan kurtulmanın tek yolunun, Ukrayna ile ilgili erken barış görüşmelerini başlatmak olduğunu kaydeden Braun, “Kısa vadede de esir değişimi, tahıl anlaşmalarının uzatılması ve Zaporozhye nükleer santrali gibi tehlikeli bölgelerin askerden arındırılması gibi ara adımlara ihtiyaç var” diye ekledi.

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, nato, nükleer silah