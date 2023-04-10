https://sputniknews.com.tr/20230410/turkiye-isci-partisinin-secim-sarkisi-sezen-aksudan-karsiyim-var-mi-1069447224.html

Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısı Sezen Aksu'dan: Karşıyım, var mı?

Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısı Sezen Aksu'dan: Karşıyım, var mı?

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T09:15+0300

2023-04-10T09:15+0300

2023-04-10T09:15+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye işçi partisi

türkiye işçi partisi (tip)

sezen aksu

seçim

şarkı

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Türkiye İşçi Partisi, 'Halkın Kırmızı Çizgileri' başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı.Partinin seçim şarkısı ise müzisyen Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.Şarkının sözleri ise şöyle:Bana sakın anlatmayın inanmıyorumBu ezbere bu demode cümlelereBeni ikna edemiyor hiçbir cevapHiç aldırmıyorum bu gülmelereKarşıyım her şeye karşıyım var mı?Rabbim adaletin bu kadar mı?Karşıyım alayına karşıyım var mı?Rabbim adaletin bu kadar mı?Hadi versinler hadi cezamı razıyımHür doğdum hür öleceğimYa efendisi olacağım kendi hayatımınYa bu yerden gideceğimKarşıyım her şeye karşıyım var mı?Rabbim adaletin bu kadar mı?Karşıyım alayına karşıyım var mı?Rabbim adaletin bu kadar mı?Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadanYarı yolda bırakan taş olsunAşk yoksa eğer imzan batsınKarılar kocalar boş olsunGelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşaTav olan olana bir daha kül yutmamDünya halini de anlar bi üzülürüm amaVallahi billahi kin tutmam.

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türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip), sezen aksu, seçim, şarkı