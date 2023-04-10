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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/turkiye-isci-partisinin-secim-sarkisi-sezen-aksudan-karsiyim-var-mi-1069447224.html
Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısı Sezen Aksu'dan: Karşıyım, var mı?
Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısı Sezen Aksu'dan: Karşıyım, var mı?
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T09:15+0300
2023-04-10T09:15+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi
türkiye işçi partisi (tip)
sezen aksu
seçim
şarkı
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Türkiye İşçi Partisi, 'Halkın Kırmızı Çizgileri' başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı.Partinin seçim şarkısı ise müzisyen Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.Şarkının sözleri ise şöyle:Bana sakın anlatmayın inanmıyorumBu ezbere bu demode cümlelereBeni ikna edemiyor hiçbir cevapHiç aldırmıyorum bu gülmelereKarşıyım her şeye karşıyım var mı?Rabbim adaletin bu kadar mı?Karşıyım alayına karşıyım var mı?Rabbim adaletin bu kadar mı?Hadi versinler hadi cezamı razıyımHür doğdum hür öleceğimYa efendisi olacağım kendi hayatımınYa bu yerden gideceğimKarşıyım her şeye karşıyım var mı?Rabbim adaletin bu kadar mı?Karşıyım alayına karşıyım var mı?Rabbim adaletin bu kadar mı?Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadanYarı yolda bırakan taş olsunAşk yoksa eğer imzan batsınKarılar kocalar boş olsunGelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşaTav olan olana bir daha kül yutmamDünya halini de anlar bi üzülürüm amaVallahi billahi kin tutmam.
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türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip), sezen aksu, seçim, şarkı
türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip), sezen aksu, seçim, şarkı

Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısı Sezen Aksu'dan: Karşıyım, var mı?

09:15 10.04.2023
© FotoğrafTürkiye İşçi Partisi
Türkiye İşçi Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Fotoğraf
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.
Türkiye İşçi Partisi, 'Halkın Kırmızı Çizgileri' başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı.
Partinin seçim şarkısı ise müzisyen Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.
Şarkının sözleri ise şöyle:
Bana sakın anlatmayın inanmıyorum
Bu ezbere bu demode cümlelere
Beni ikna edemiyor hiçbir cevap
Hiç aldırmıyorum bu gülmelere
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Hadi versinler hadi cezamı razıyım
Hür doğdum hür öleceğim
Ya efendisi olacağım kendi hayatımın
Ya bu yerden gideceğim
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan
Yarı yolda bırakan taş olsun
Aşk yoksa eğer imzan batsın
Karılar kocalar boş olsun
Gelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşa
Tav olan olana bir daha kül yutmam
Dünya halini de anlar bi üzülürüm ama
Vallahi billahi kin tutmam.
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