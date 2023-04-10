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YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://sputniknews.com.tr/20230410/turkiye-gonulluleri-81-ilde-herkesin-ayni-anda-verileri-gorebildigi-ortak-bir-yazilima-sahibiz-1069522885.html
Türkiye Gönüllüleri: 81 ilde herkesin aynı anda verileri görebildiği ortak bir yazılıma sahibiz
Türkiye Gönüllüleri: 81 ilde herkesin aynı anda verileri görebildiği ortak bir yazılıma sahibiz
Genel seçimlerde sandıklarda gönüllü hizmet vereceklerini belirten Türkiye Gönüllüleri üyesi Ayçe Yücel, “Türkiye genelinde 81 ilde herkesin aynı anda... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Gönüllüleri: 81 ilde herkesin aynı anda verileri görebildiği ortak bir yazılıma sahibiz
Yeni Şeyler Rehberi'nde bugün Serhat Ayan, açık bankacılık ve gömülü finans hizmetlerini, dijitalleşen dünyanın insan kaynakları alanına etkilerini ve yaklaşan seçimlerde seçim güvenliği konularını uzman konuklarıyla masaya yatırıyor.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu ve Türkiye Gönüllüleri'nden Ayçe Yücel konuk oldular.Abacıoğlu: Türkiye, çalışanlarının esenliği konusunda en çok yatırım yapan ülkelerden biriWellbees CEO’su Melis Abacıoğlu Türkiye’nin insan kaynakları konusunda çok bilinçli olduğunu belirterek ‘Wellbees’ uygulaması hakkında şunları söyledi:Yücel: Türkiye Gönüllüleri’nin hikayesi çok yeni ama arkasındaki ekip çok tecrübeliTürkiye Gönüllüleri’nden Ayçe Yücel, 2023 Türkiye genel seçimlerinde sandıklarda gönüllü olarak hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi:
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Türkiye Gönüllüleri: 81 ilde herkesin aynı anda verileri görebildiği ortak bir yazılıma sahibiz

20:33 10.04.2023 (güncellendi: 15:37 11.04.2023)
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Türkiye Gönüllüleri: 81 ilde herkesin aynı anda verileri görebildiği ortak bir yazılıma sahibiz
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Serhat Ayan
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Genel seçimlerde sandıklarda gönüllü hizmet vereceklerini belirten Türkiye Gönüllüleri üyesi Ayçe Yücel, “Türkiye genelinde 81 ilde herkesin aynı anda ulaşabildiği ve verileri görebildiği ortak bir yazılıma sahibiz”dedi.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu ve Türkiye Gönüllüleri'nden Ayçe Yücel konuk oldular.

Abacıoğlu: Türkiye, çalışanlarının esenliği konusunda en çok yatırım yapan ülkelerden biri

Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu Türkiye’nin insan kaynakları konusunda çok bilinçli olduğunu belirterek ‘Wellbees’ uygulaması hakkında şunları söyledi:
“Bizler 17 ülkede hizmet ediyoruz ve çok şaşırırsınız Türkiye, çalışanlarının esenliği konusunda en çok yatırım yapan ülkelerden birisi olmaya başladı. Wellbees bir insan kaynakları teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Bizler insan kaynakları ile anlaşıyoruz ve içerde bu mobil uygulamayı çalışanların hizmetine sunuyoruz. Çalışanlar ise bu mobil uygulama sayesinde psikologlara, diyetisyenlere ve spor hocalarına ücretsiz erişebiliyorlar. Çalışanların esenlik bağlamında iyi olmalarının çok önemli olduğunu biliyoruz ve bunun sonuçlarını görüyoruz.”

Yücel: Türkiye Gönüllüleri’nin hikayesi çok yeni ama arkasındaki ekip çok tecrübeli

Türkiye Gönüllüleri’nden Ayçe Yücel, 2023 Türkiye genel seçimlerinde sandıklarda gönüllü olarak hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi:
“Türkiye Gönüllüleri’nin hikayesi çok yeni ama arkasındaki ekip çok tecrübeli. Oylarımıza sahip çıkalım diyen gönüllülerin 6-7 senedir bir arada olması sonucunda yeni kurulan bir ekibiz. Bizim seçim günü hedefimiz ıslak imzalı tutanakları merkeze getirerek oy sonuçlarını kayıt altına almaktır. Bu konuda teknoloji altyapımız bizim gurur kaynağımızdır. Türkiye genelinde 81 ilde herkesin aynı anda sonuçlara ulaşabileceği ve verileri görebileceği ortak bir yazılıma sahibiz.”
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