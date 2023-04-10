Türkiye Gönüllüleri: 81 ilde herkesin aynı anda verileri görebildiği ortak bir yazılıma sahibiz

“Bizler 17 ülkede hizmet ediyoruz ve çok şaşırırsınız Türkiye, çalışanlarının esenliği konusunda en çok yatırım yapan ülkelerden birisi olmaya başladı. Wellbees bir insan kaynakları teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Bizler insan kaynakları ile anlaşıyoruz ve içerde bu mobil uygulamayı çalışanların hizmetine sunuyoruz. Çalışanlar ise bu mobil uygulama sayesinde psikologlara, diyetisyenlere ve spor hocalarına ücretsiz erişebiliyorlar. Çalışanların esenlik bağlamında iyi olmalarının çok önemli olduğunu biliyoruz ve bunun sonuçlarını görüyoruz.”