Siyaset Bilimci Koç: Önemli olan adaylar değil, vekillerin bir hükmünün olabilmesi

“Dolayısıyla ittifakların ve reel politikanın gereği olarak karşılıklı verilen tavizler tabanlarda bir takım rahatsızlıklara neden olabiliyor fakat bu bir iktidar oyunu ve bu oyunun da kendine has kuralları var. Karşısında, büyük bir devleti, sermayeyi ve medya gücünü elinde bulundurun ve de 20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir aktöre karşı çok geniş kesimleri bir araya getirmeye çalışıyor ve bu konuda önemli bir mesafe de kat edildi. Tam da bu nedenle önemli olan Türkiye’deki bu değişim potansiyelini hayata geçirmek. Vekil adayları belli kesimleri rahatsız edebilir fakat önemli olan büyük değişimi sağlayabilecek oyunu kurabilmekte. Türkiye yeniden bir hukuk düzenine ve asgari demokratik düzene ulaşabilirse zaten siyaset de normalleşecektir. Herkes kendi gönlünce savunduğu adayları ve partileri daha rasyonel şekilde destekleyebileceği rasyonel demokratik kamusal düzene ulaşabilecektir ancak bu gerçeklemediği sürece farklı kesimler iktidar oyunu oynayabilmek için bir arada bulunmak zorunda. Önemli olan adaylar değil, vekillerin bir hükmünün olabilmesi. Önce bu sistemin değiştirilmesi gerekiyor. Şu an tek tek adaylardan ziyade, sayısal üstünlüğü ele geçirebilmek daha önemli.”