Siyaset Bilimci Koç: Önemli olan adaylar değil, vekillerin bir hükmünün olabilmesi
22:47 10.04.2023 (güncellendi: 00:53 11.04.2023)
© SputnikMeliha Okur’la Anlat Bana
© Sputnik
14 Mayıs seçimlerine 34 gün kala siyasi partilerin açıkladığı milletvekili aday listeleri gündemin başlıca konusu. Muhalefet blokundan açıklanan bazı milletvekili adaylarının tabanda farklı bir değerlendirmeyle ele alındığını söyleyen siyaset bilimci Özgün Emre Koç, amacın büyük değişimi sağlayabilecek oyunun kurulabilmesinde olduğunu vurguladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına siyaset bilimci Özgün Emre Koç konuk oldu. 14 Mayıs seçimleri için muhalefet blokunun yaptığı çalışmalara değinen Koç, şu ifadeleri kullandı:
“Gösterdikleri özveriyle ve büyük çabayla iki yıldan fazla süredir büyük çaba gösterdiler. Çok zorluklarla, engellerle mücadele ederek birliklerini korumayı başardılar. Masa zaman zaman sallanıp ayrılma noktasına gelindiyse de çok daha sağlam bir şekilde yeniden kuruldu. Bu süreçte oylarını artırmayı başaramadığı için İktidar, maaş iyileştirmeleri yaptı, kredi musluklarını açtı fakat beklenen artışı sağlayamadı, üzerine bir de deprem sürecindeki afet yönetimi de eklenince bir demir atma noktasına geldi. Dolayısıyla muhalefeti bölmeye çalışacak girişimlerini yoğunlaştırdı ve seçimi ikinci tura taşımayı öncelikli hedefi olarak belirledi.”
Koç: Önemli olan adaylar değil, vekillerin bir hükmünün olabilmesi
Türkiye’deki değişim dalgasının yavaş yavaş kendini yüzeye doğru çıkarmaya başladığını savunan Koç, devamında şunları söyledi:
“Dolayısıyla ittifakların ve reel politikanın gereği olarak karşılıklı verilen tavizler tabanlarda bir takım rahatsızlıklara neden olabiliyor fakat bu bir iktidar oyunu ve bu oyunun da kendine has kuralları var. Karşısında, büyük bir devleti, sermayeyi ve medya gücünü elinde bulundurun ve de 20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir aktöre karşı çok geniş kesimleri bir araya getirmeye çalışıyor ve bu konuda önemli bir mesafe de kat edildi. Tam da bu nedenle önemli olan Türkiye’deki bu değişim potansiyelini hayata geçirmek. Vekil adayları belli kesimleri rahatsız edebilir fakat önemli olan büyük değişimi sağlayabilecek oyunu kurabilmekte. Türkiye yeniden bir hukuk düzenine ve asgari demokratik düzene ulaşabilirse zaten siyaset de normalleşecektir. Herkes kendi gönlünce savunduğu adayları ve partileri daha rasyonel şekilde destekleyebileceği rasyonel demokratik kamusal düzene ulaşabilecektir ancak bu gerçeklemediği sürece farklı kesimler iktidar oyunu oynayabilmek için bir arada bulunmak zorunda. Önemli olan adaylar değil, vekillerin bir hükmünün olabilmesi. Önce bu sistemin değiştirilmesi gerekiyor. Şu an tek tek adaylardan ziyade, sayısal üstünlüğü ele geçirebilmek daha önemli.”