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SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230410/seyir-halinin-gsm-anketinden-hangi-sonuc-cikti-1069471177.html
Seyir Hali'nin GSM anketinden hangi sonuç çıktı?
Seyir Hali'nin GSM anketinden hangi sonuç çıktı?
Siyasetten, aktüele gündemin haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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seyir hali
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Seyir Hali'nin GSM anketinden hangi sonuç çıktı?
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz.
Genel seçimlere yaklaşık bir ay kadar bir süre kala partiler 28. Dönem milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundular. Programda seçimlere yönelik son gelişmeler ve milletvekili adaylıkları değerlendirilerek masaya yatırıldı.Öte yandan Ali Çağatay, imzasını taşıdığı haberi Radyo Sputnik dinleyicilerine aktararak, Hatay’da geçici görevli personellere sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği verilmediği iddia etti.Programın başlangıcında Telegram üzerinden başlatılan, “GSM operatörleri deprem bölgesindeki kaç cep telefonundan sinyal alınamadığını açıkladı?” şeklindeki anket sorusunun cevabını söyleyen Ali Çağatay, “Depremde 400 bin cep telefonundan sinyal alınamadı” dedi.
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Ali Çağatay
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gsm, anket, yüksek seçim kurulu, аудио
gsm, anket, yüksek seçim kurulu, аудио

Seyir Hali'nin GSM anketinden hangi sonuç çıktı?

15:03 10.04.2023
SEYİR HALİ
Seyir Hali'nin GSM anketinden hangi sonuç çıktı?
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Siyasetten, aktüele gündemin haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirildi.
Genel seçimlere yaklaşık bir ay kadar bir süre kala partiler 28. Dönem milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundular. Programda seçimlere yönelik son gelişmeler ve milletvekili adaylıkları değerlendirilerek masaya yatırıldı.
Öte yandan Ali Çağatay, imzasını taşıdığı haberi Radyo Sputnik dinleyicilerine aktararak, Hatay’da geçici görevli personellere sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği verilmediği iddia etti.
Programın başlangıcında Telegram üzerinden başlatılan, “GSM operatörleri deprem bölgesindeki kaç cep telefonundan sinyal alınamadığını açıkladı?” şeklindeki anket sorusunun cevabını söyleyen Ali Çağatay, “Depremde 400 bin cep telefonundan sinyal alınamadı” dedi.
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