Seçim takvimi belirlendi: Sandıklar 12 Nisan'da belli oluyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:42
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:30
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/secim-takvimi-belirlendi-sandiklar-12-nisanda-belli-oluyor-1069454863.html
Seçim takvimi belirlendi: Sandıklar 12 Nisan'da belli oluyor
Seçim takvimi belirlendi: Sandıklar 12 Nisan'da belli oluyor
Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ile yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar 12 Nisan'da belirlenecek. Gümrük kapıları ile... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T11:57+0300
2023-04-10T12:01+0300
seçim
2023 türkiye seçimleri
türkiye
sandık
takvim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103943/81/1039438174_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5ccd740d6b26aa45cffebef439edd992.jpg
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim işliyor.TRT'nin aktardığına göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı takvime göre bugün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerle seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.Gümrük kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.4 Mayıs:Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.22 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.28 Mayıs: Oy verme günü.29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılacak itiraz süresi sona erecek.1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230410/secimde-13-siyasi-parti-tek-basina-digerleri-ittifak-catisinda-yarisacak-1069456420.html
https://sputniknews.com.tr/20230410/milletvekili-olmak-icin-istifa-eden-hatay-valisi-rahmi-dogan-aday-gosterilmedi-1069453988.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103943/81/1039438174_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_5a3c2e8d96f4f99d619e7c689a2c60c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçim sandıkları ne zaman belli oluyor? seçimlerde adres değişikliği? seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? türkiye 2023 seçimleri ittifakları, partilerin aday listeleri, seçim ikinci tura kalırsa
seçim sandıkları ne zaman belli oluyor? seçimlerde adres değişikliği? seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? türkiye 2023 seçimleri ittifakları, partilerin aday listeleri, seçim ikinci tura kalırsa

Seçim takvimi belirlendi: Sandıklar 12 Nisan'da belli oluyor

11:57 10.04.2023 (güncellendi: 12:01 10.04.2023)
© AA / Elif ÖztürkSandık- Zarf- Seçim
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA / Elif Öztürk
Abone olTelegram
Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ile yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar 12 Nisan'da belirlenecek. Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim işliyor.
TRT'nin aktardığına göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı takvime göre bugün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerle seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek

12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.
19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

Gümrük kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi

27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
4 Mayıs:Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.
7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.
13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.
14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.
oy kullanma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
11:54
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:
15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
22 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.
24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.
27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.
28 Mayıs: Oy verme günü.
29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.
30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılacak itiraz süresi sona erecek.
1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
Hatay Valisi Rahmi Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Milletvekili olmak için istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan aday gösterilmedi
11:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала