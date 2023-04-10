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https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-ukrayna-sinirindaki-hava-savunma-sistemlerinin-sayisini-artirdi-1069482635.html
Rusya, Ukrayna sınırındaki hava savunma sistemlerinin sayısını artırdı
Rusya, Ukrayna sınırındaki hava savunma sistemlerinin sayısını artırdı
Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Hava ve Füze Savunma Komutanı Andrey Demin, Ukrayna sınırındaki hava savunma sistemlerinin sayısını kat kat... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Demin, “Özel harekat bölgesi yakınlarındaki bölgelere, S-400, S-300PM2 ve S-350 gibi orta ve uzun menzilli hava savunma füze sistemleri donatılan birliklerin sayısı iki kat, Pantsir-S hava savunma füze ve topçu sistemleriyle donatılan birliklerin sayısı da dört kat artırıldı” ifadesini kullandı.Demin, “Belgorod, Bryansk ve Kursk gibi sınır bölgelere ve düşmanın hava saldırısı düzenleyebileceği mümkün olan maksimum erişim mesafesine Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait hava savunma sistemleri konuşlandırıldı” dedi.Ukrayna topraklarından kalkan hava hedeflerini tespit etmek için ek olarak 50’den fazla seyyar radarın devriye alındığını ve A-50U havadan erken uyarı ve kontrol uçaklarıyla 24 saat devriyeler organize edildi.Demin, özel askeri harekat başladığı günden itibaren 100’den fazla Bayraktar insansız hava aracını imha ettiklerini de sözlerine ekledi.
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rusya, ukrayna, s-400, pantsir-s, s-400 hava savunma sistemleri, hava savunma, hava savunma sistemi

Rusya, Ukrayna sınırındaki hava savunma sistemlerinin sayısını artırdı

17:44 10.04.2023
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı / S-400 Türkiye'de
S-400 Türkiye'de - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı /
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Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Hava ve Füze Savunma Komutanı Andrey Demin, Ukrayna sınırındaki hava savunma sistemlerinin sayısını kat kat artırdığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Demin, “Özel harekat bölgesi yakınlarındaki bölgelere, S-400, S-300PM2 ve S-350 gibi orta ve uzun menzilli hava savunma füze sistemleri donatılan birliklerin sayısı iki kat, Pantsir-S hava savunma füze ve topçu sistemleriyle donatılan birliklerin sayısı da dört kat artırıldı” ifadesini kullandı.
Demin, “Belgorod, Bryansk ve Kursk gibi sınır bölgelere ve düşmanın hava saldırısı düzenleyebileceği mümkün olan maksimum erişim mesafesine Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait hava savunma sistemleri konuşlandırıldı” dedi.
Ukrayna topraklarından kalkan hava hedeflerini tespit etmek için ek olarak 50’den fazla seyyar radarın devriye alındığını ve A-50U havadan erken uyarı ve kontrol uçaklarıyla 24 saat devriyeler organize edildi.
Demin, özel askeri harekat başladığı günden itibaren 100’den fazla Bayraktar insansız hava aracını imha ettiklerini de sözlerine ekledi.
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