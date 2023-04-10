https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-ukrayna-guclerinin-esir-tuttugu-106-askerimizi-geri-aldik-1069478432.html
Rusya: Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 askerimizi geri aldık
Rusya: Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 askerimizi geri aldık
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 Rus askerin geri alındığını belirtti. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T16:50+0300
2023-04-10T16:50+0300
2023-04-10T17:20+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “(Ukrayna güçlerinin elinde) esir oldukları sırada hayatları tehlikede olan 106 Rus asker müzakereler sonucunda, Kiev rejiminin denetiminde bulunan topraklardan 10 Nisan’da geri alındı” açıklamasını yaptı.Söz konusu askerlerin Savunma Bakanlığı’na ait bir askeri-kargo uçağı ile başkent Moskova’ya sevk edilecekleri ve burada kendilerine gereken tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağı belirtildi.Bununla beraber, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, geri dönen Rus askerler karşılığında Ukrayna tarafına da esir asker iade edilip edilmediği konusunda bir açıklama yapmadı.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Rus tarafı ile gerçekleştirdikleri esir takası ile 100 Ukrayna askerinin geri alındığını söyledi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Rusya: Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 askerimizi geri aldık
16:50 10.04.2023 (güncellendi: 17:20 10.04.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 Rus askerin geri alındığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “(Ukrayna güçlerinin elinde) esir oldukları sırada hayatları tehlikede olan 106 Rus asker müzakereler sonucunda, Kiev rejiminin denetiminde bulunan topraklardan 10 Nisan’da geri alındı” açıklamasını yaptı.
Söz konusu askerlerin Savunma Bakanlığı’na ait bir askeri-kargo uçağı ile başkent Moskova’ya sevk edilecekleri ve burada kendilerine gereken tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağı belirtildi.
Bununla beraber, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, geri dönen Rus askerler karşılığında Ukrayna tarafına da esir asker iade edilip edilmediği konusunda bir açıklama yapmadı.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Rus tarafı ile gerçekleştirdikleri esir takası ile 100 Ukrayna askerinin geri alındığını söyledi.