https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-ukrayna-guclerinin-esir-tuttugu-106-askerimizi-geri-aldik-1069478432.html

Rusya: Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 askerimizi geri aldık

Rusya: Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 askerimizi geri aldık

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 Rus askerin geri alındığını belirtti. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T16:50+0300

2023-04-10T16:50+0300

2023-04-10T17:20+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “(Ukrayna güçlerinin elinde) esir oldukları sırada hayatları tehlikede olan 106 Rus asker müzakereler sonucunda, Kiev rejiminin denetiminde bulunan topraklardan 10 Nisan’da geri alındı” açıklamasını yaptı.Söz konusu askerlerin Savunma Bakanlığı’na ait bir askeri-kargo uçağı ile başkent Moskova’ya sevk edilecekleri ve burada kendilerine gereken tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağı belirtildi.Bununla beraber, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, geri dönen Rus askerler karşılığında Ukrayna tarafına da esir asker iade edilip edilmediği konusunda bir açıklama yapmadı.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Rus tarafı ile gerçekleştirdikleri esir takası ile 100 Ukrayna askerinin geri alındığını söyledi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna