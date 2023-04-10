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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-ukrayna-guclerinin-esir-tuttugu-106-askerimizi-geri-aldik-1069478432.html
Rusya: Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 askerimizi geri aldık
Rusya: Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 askerimizi geri aldık
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 Rus askerin geri alındığını belirtti. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T16:50+0300
2023-04-10T17:20+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “(Ukrayna güçlerinin elinde) esir oldukları sırada hayatları tehlikede olan 106 Rus asker müzakereler sonucunda, Kiev rejiminin denetiminde bulunan topraklardan 10 Nisan’da geri alındı” açıklamasını yaptı.Söz konusu askerlerin Savunma Bakanlığı’na ait bir askeri-kargo uçağı ile başkent Moskova’ya sevk edilecekleri ve burada kendilerine gereken tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağı belirtildi.Bununla beraber, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, geri dönen Rus askerler karşılığında Ukrayna tarafına da esir asker iade edilip edilmediği konusunda bir açıklama yapmadı.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Rus tarafı ile gerçekleştirdikleri esir takası ile 100 Ukrayna askerinin geri alındığını söyledi.
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Rusya: Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 askerimizi geri aldık

16:50 10.04.2023 (güncellendi: 17:20 10.04.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin esir tuttuğu 106 Rus askerin geri alındığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “(Ukrayna güçlerinin elinde) esir oldukları sırada hayatları tehlikede olan 106 Rus asker müzakereler sonucunda, Kiev rejiminin denetiminde bulunan topraklardan 10 Nisan’da geri alındı” açıklamasını yaptı.
Söz konusu askerlerin Savunma Bakanlığı’na ait bir askeri-kargo uçağı ile başkent Moskova’ya sevk edilecekleri ve burada kendilerine gereken tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağı belirtildi.
Bununla beraber, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, geri dönen Rus askerler karşılığında Ukrayna tarafına da esir asker iade edilip edilmediği konusunda bir açıklama yapmadı.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Rus tarafı ile gerçekleştirdikleri esir takası ile 100 Ukrayna askerinin geri alındığını söyledi.
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