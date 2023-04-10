https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-savunma-bakani-soygu-devlet-baskani-lukasenkoyla-gorusmek-icin-belarusa-gitti-1069460961.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Lukaşenko’yla görüşmek için Belarus’a gitti

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Lukaşenko’yla görüşmek için Belarus’a gitti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Minsk’e giderek Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Şoygu’nun Minsk... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T12:50+0300

2023-04-10T12:50+0300

2023-04-10T12:50+0300

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belarus

rusya

aleksandr lukaşenko

sergey şoygu

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Belarus devlet haber ajansı Belta, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun başkent Minsk’te Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldiğini yazdı.Belta’nın aktardığına göre Lukaşenko görüşmeleri sırasında Şoygu’ya hitaben, “Devlet Başkanı Putin ile son görüşmemiz sırasında sizin ve uzmanlarınızın Belarus’a gelmesine ve sizlerle oturup Belarus’un güvenliğiyle ilgili meseleleri ele alacağımıza dair anlaştık” dedi.‘Saldırı durumunda Rusya’nın Belarus’u kendi toprağıymış gibi savunmasını istiyoruz’Lukaşenko ayrıca, ‘dışarıdan bir saldırının olması hâlinde, Rusya’nın Belarus’u kendi toprağıymış gibi koruyacağına dair garantiye gereksinim duyduklarını’ belirtti.

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belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, sergey şoygu