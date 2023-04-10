https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-savunma-bakani-soygu-devlet-baskani-lukasenkoyla-gorusmek-icin-belarusa-gitti-1069460961.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Lukaşenko’yla görüşmek için Belarus’a gitti
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Lukaşenko’yla görüşmek için Belarus’a gitti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Minsk’e giderek Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Şoygu’nun Minsk... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:50+0300
2023-04-10T12:50+0300
2023-04-10T12:50+0300
dünya
belarus
rusya
aleksandr lukaşenko
sergey şoygu
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Belarus devlet haber ajansı Belta, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun başkent Minsk’te Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldiğini yazdı.Belta’nın aktardığına göre Lukaşenko görüşmeleri sırasında Şoygu’ya hitaben, “Devlet Başkanı Putin ile son görüşmemiz sırasında sizin ve uzmanlarınızın Belarus’a gelmesine ve sizlerle oturup Belarus’un güvenliğiyle ilgili meseleleri ele alacağımıza dair anlaştık” dedi.‘Saldırı durumunda Rusya’nın Belarus’u kendi toprağıymış gibi savunmasını istiyoruz’Lukaşenko ayrıca, ‘dışarıdan bir saldırının olması hâlinde, Rusya’nın Belarus’u kendi toprağıymış gibi koruyacağına dair garantiye gereksinim duyduklarını’ belirtti.
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belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, sergey şoygu
belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, sergey şoygu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Lukaşenko’yla görüşmek için Belarus’a gitti
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Minsk’e giderek Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Şoygu’nun Minsk ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa bir süre önce Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmeyi izliyor.
Belarus devlet haber ajansı Belta, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun başkent Minsk’te Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldiğini yazdı.
Belta’nın aktardığına göre Lukaşenko görüşmeleri sırasında Şoygu’ya hitaben, “Devlet Başkanı Putin ile son görüşmemiz sırasında sizin ve uzmanlarınızın Belarus’a gelmesine ve sizlerle oturup Belarus’un güvenliğiyle ilgili meseleleri ele alacağımıza dair anlaştık” dedi.
‘Saldırı durumunda Rusya’nın Belarus’u kendi toprağıymış gibi savunmasını istiyoruz’
Lukaşenko ayrıca, ‘dışarıdan bir saldırının olması hâlinde, Rusya’nın Belarus’u kendi toprağıymış gibi koruyacağına dair garantiye gereksinim duyduklarını’ belirtti.