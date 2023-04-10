https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-2029da-venuse-uzay-istasyonu-gondermeyi-planliyor-1069484638.html
Rusya, 2029’da Venüs’e uzay istasyonu göndermeyi planlıyor
Rusya, 2029’da Venüs’e uzay istasyonu göndermeyi planlıyor
Rusya’nın 2029’da Venüs’e ‘Venera-D’ gezegenler arası uzay istasyonunu göndermeyi planladığı belirtildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T19:15+0300
2023-04-10T19:15+0300
2023-04-10T19:15+0300
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uzay
uzay aracı
istasyon
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Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Natan Eysmont, bugünkü basın toplantısında, “Venera-D gezegenler arası istasyonun 2029’da gönderilmesi planlanıyor. İstasyonun amaçlarından biri Venüs bulutlarında yaşam aramak” açıklamasında bulundu.Basın toplantısına katılan Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Anatoliy Petrukoviç de Lavoçkin Tasarım Bürosu’nun bu yılın sonuna kadar Venera-D aracının ön tasarımına başlayacağını bildirdi. Petrukoviç, aracın tamamen Rusya yapımı bileşenlerden oluşacağını belirterek, “Bu yılın sonunda, gelecek yılın başında projede bir sonraki aşamaya geçmeye hazırlıyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Lavoçkin Tasarım Bürosu, Venera-D aracının görevleri arasında, Venüs’ün yüzeyini 500 dereceye kadar ısıtan sera etkisinin doğasını açıklamak, Venüs’te yaşanabilirliğin belirtilerini aramak, bu gezegende aktif volkanların olup olmadığını ve volkanik aktivitenin doğasının ne olduğunu belirlemek ifade edilmişti.
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rusya, venüs, uzay, uzay aracı, istasyon
rusya, venüs, uzay, uzay aracı, istasyon
Rusya, 2029’da Venüs’e uzay istasyonu göndermeyi planlıyor
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Rusya’nın 2029’da Venüs’e ‘Venera-D’ gezegenler arası uzay istasyonunu göndermeyi planladığı belirtildi.
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Natan Eysmont, bugünkü basın toplantısında, “Venera-D gezegenler arası istasyonun 2029’da gönderilmesi planlanıyor. İstasyonun amaçlarından biri Venüs bulutlarında yaşam aramak” açıklamasında bulundu.
Basın toplantısına katılan Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Anatoliy Petrukoviç de Lavoçkin Tasarım Bürosu’nun bu yılın sonuna kadar Venera-D aracının ön tasarımına başlayacağını bildirdi. Petrukoviç, aracın tamamen Rusya yapımı bileşenlerden oluşacağını belirterek, “Bu yılın sonunda, gelecek yılın başında projede bir sonraki aşamaya geçmeye hazırlıyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Lavoçkin Tasarım Bürosu, Venera-D aracının görevleri arasında, Venüs’ün yüzeyini 500 dereceye kadar ısıtan sera etkisinin doğasını açıklamak, Venüs’te yaşanabilirliğin belirtilerini aramak, bu gezegende aktif volkanların olup olmadığını ve volkanik aktivitenin doğasının ne olduğunu belirlemek ifade edilmişti.