https://sputniknews.com.tr/20230410/rus-disisleri-rusya-turkiye-suriye-ve-iran-disisleri-bakanlari-en-yakin-zamanda-bir-araya-gelecek-1069470587.html

Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları en yakın zamanda bir araya gelecek

Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları en yakın zamanda bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarını bir araya getirecek görüşmesinin tarihi konusunda... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T14:54+0300

2023-04-10T14:54+0300

2023-04-10T14:54+0300

dünya

rusya

türkiye

suriye

mihail bogdanov

görüşme

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_0:0:3376:1899_1920x0_80_0_0_40753f5ed76f3b95210c0f41ddcd9c82.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin zamanına ilişkin, “Şu anda görüşmenin hazırlıklarını yapıyoruz, tarih konusunda anlaşmaya çalışıyoruz” dedi.Bogdanov, ‘görüşmenin mayıs ayında mı yoksa daha önce mi gerçekleşeceği’ sorusu karşısındaysa, “Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur” dedi. Ayrıca görüşmenin her dört ülkenin dışişleri bakanları için de uygun bir tarihte gerçekleşmesi gerektiğini, bunun için uğraştıklarını ekledi.“Tarihle ilgili farklı olasılıklar üstünde konuşuldu, ancak dört bakanın her birinin doğal olarak kendi programı bulunuyor” diyen Bogdanov, “Çok yakında her dört bakan için de uygun olacak bir tarih üstünde anlaşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya, Türkiye, Suriye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları, bakanlar düzeyinde gerçekleşecek görüşmenin hazırlıkları için Moskova’da 3-4 Nisan’da istişarelerde bulunmuştu. Söz konusu istişarelerde Bogdanov da yer almıştı.Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek görüşmenin başlıca gündem maddesinin Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi olması bekleniyor.

rusya

suriye

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, suriye, mihail bogdanov, görüşme, iran