https://sputniknews.com.tr/20230410/rus-disisleri-rusya-turkiye-suriye-ve-iran-disisleri-bakanlari-en-yakin-zamanda-bir-araya-gelecek-1069470587.html
Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları en yakın zamanda bir araya gelecek
Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları en yakın zamanda bir araya gelecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarını bir araya getirecek görüşmesinin tarihi konusunda... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T14:54+0300
2023-04-10T14:54+0300
2023-04-10T14:54+0300
dünya
rusya
türkiye
suriye
mihail bogdanov
görüşme
iran
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin zamanına ilişkin, “Şu anda görüşmenin hazırlıklarını yapıyoruz, tarih konusunda anlaşmaya çalışıyoruz” dedi.Bogdanov, ‘görüşmenin mayıs ayında mı yoksa daha önce mi gerçekleşeceği’ sorusu karşısındaysa, “Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur” dedi. Ayrıca görüşmenin her dört ülkenin dışişleri bakanları için de uygun bir tarihte gerçekleşmesi gerektiğini, bunun için uğraştıklarını ekledi.“Tarihle ilgili farklı olasılıklar üstünde konuşuldu, ancak dört bakanın her birinin doğal olarak kendi programı bulunuyor” diyen Bogdanov, “Çok yakında her dört bakan için de uygun olacak bir tarih üstünde anlaşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya, Türkiye, Suriye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları, bakanlar düzeyinde gerçekleşecek görüşmenin hazırlıkları için Moskova’da 3-4 Nisan’da istişarelerde bulunmuştu. Söz konusu istişarelerde Bogdanov da yer almıştı.Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek görüşmenin başlıca gündem maddesinin Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi olması bekleniyor.
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rusya, türkiye, suriye, mihail bogdanov, görüşme, iran
rusya, türkiye, suriye, mihail bogdanov, görüşme, iran
Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları en yakın zamanda bir araya gelecek
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarını bir araya getirecek görüşmesinin tarihi konusunda anlaşmaya varmaya çalıştıklarını belirtti ve görüşmenin en yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin zamanına ilişkin, “Şu anda görüşmenin hazırlıklarını yapıyoruz, tarih konusunda anlaşmaya çalışıyoruz” dedi.
Bogdanov, ‘görüşmenin mayıs ayında mı yoksa daha önce mi gerçekleşeceği’ sorusu karşısındaysa, “Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur” dedi. Ayrıca görüşmenin her dört ülkenin dışişleri bakanları için de uygun bir tarihte gerçekleşmesi gerektiğini, bunun için uğraştıklarını ekledi.
“Tarihle ilgili farklı olasılıklar üstünde konuşuldu, ancak dört bakanın her birinin doğal olarak kendi programı bulunuyor” diyen Bogdanov, “Çok yakında her dört bakan için de uygun olacak bir tarih üstünde anlaşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya, Türkiye, Suriye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları, bakanlar düzeyinde gerçekleşecek görüşmenin hazırlıkları için Moskova’da 3-4 Nisan’da istişarelerde bulunmuştu. Söz konusu istişarelerde Bogdanov da yer almıştı.
Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek görüşmenin başlıca gündem maddesinin Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi olması bekleniyor.