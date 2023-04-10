https://sputniknews.com.tr/20230410/putin-hasim-ulkelerin-vatandaslarina-ait-varliklarin-satis-geliri-turizm-icin-kullanilacak---1069481215.html
Putin: Hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satış geliri turizm için kullanılacak
Putin: Hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satış geliri turizm için kullanılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satışından elde edilen gelirin turizm altyapısının geliştirilmesinde... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T17:23+0300
2023-04-10T17:23+0300
2023-04-10T17:27+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
turizm
rusya’ya hasım ülkeler
gelir
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Kremlin, Devlet Başkanı Putin'in hükümet makamlarına verdiği talimatların listesini yayınladı. Belgeye göre Putin, hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satışından elde edilen gelirin turizm altyapısının geliştirilmesine yönlendirilmesi talimatı verdi. Talimatı 1 Temmuz'a kadar yerine getirilmesini isteyen Putin, ifa sürecinin sorumluluğunu Başbakan Mihail Mişustin'e verdi. Putin, hükümete ve Kırım Cumhuriyeti makamlarına Kırım nüfusunun gelirleri ile Rusya'daki ortalama gelir arasındaki farkın kademeli olarak azaltılmasına yönelik önlemler alma talimatı verdi. Rusya lideri, bu talimatın uygulama süreci hakkında 1 Eylül 2023 ve ardında her 6 ayda bir rapor sunulmasını istedi. Bu talimatın ifasından Başbakan Mişustin, Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov ve Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sorumlu tutuldu.
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rusya, vladimir putin, turizm, rusya’ya hasım ülkeler, gelir
rusya, vladimir putin, turizm, rusya’ya hasım ülkeler, gelir
Putin: Hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satış geliri turizm için kullanılacak
17:23 10.04.2023 (güncellendi: 17:27 10.04.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satışından elde edilen gelirin turizm altyapısının geliştirilmesinde kullanılması talimatı verdi.
Kremlin, Devlet Başkanı Putin'in hükümet makamlarına verdiği talimatların listesini yayınladı. Belgeye göre Putin, hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satışından elde edilen gelirin turizm altyapısının geliştirilmesine yönlendirilmesi talimatı verdi.
Talimatı 1 Temmuz'a kadar yerine getirilmesini isteyen Putin, ifa sürecinin sorumluluğunu Başbakan Mihail Mişustin'e verdi.
Putin, hükümete ve Kırım Cumhuriyeti makamlarına Kırım nüfusunun gelirleri ile Rusya'daki ortalama gelir arasındaki farkın kademeli olarak azaltılmasına yönelik önlemler alma talimatı verdi.
Rusya lideri, bu talimatın uygulama süreci hakkında 1 Eylül 2023 ve ardında her 6 ayda bir rapor sunulmasını istedi.
Bu talimatın ifasından Başbakan Mişustin, Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov ve Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sorumlu tutuldu.