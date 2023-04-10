https://sputniknews.com.tr/20230410/putin-hasim-ulkelerin-vatandaslarina-ait-varliklarin-satis-geliri-turizm-icin-kullanilacak---1069481215.html

Putin: Hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satış geliri turizm için kullanılacak

Putin: Hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satış geliri turizm için kullanılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satışından elde edilen gelirin turizm altyapısının geliştirilmesinde... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T17:23+0300

2023-04-10T17:23+0300

2023-04-10T17:27+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

turizm

rusya’ya hasım ülkeler

gelir

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Kremlin, Devlet Başkanı Putin'in hükümet makamlarına verdiği talimatların listesini yayınladı. Belgeye göre Putin, hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıkların satışından elde edilen gelirin turizm altyapısının geliştirilmesine yönlendirilmesi talimatı verdi. Talimatı 1 Temmuz'a kadar yerine getirilmesini isteyen Putin, ifa sürecinin sorumluluğunu Başbakan Mihail Mişustin'e verdi. Putin, hükümete ve Kırım Cumhuriyeti makamlarına Kırım nüfusunun gelirleri ile Rusya'daki ortalama gelir arasındaki farkın kademeli olarak azaltılmasına yönelik önlemler alma talimatı verdi. Rusya lideri, bu talimatın uygulama süreci hakkında 1 Eylül 2023 ve ardında her 6 ayda bir rapor sunulmasını istedi. Bu talimatın ifasından Başbakan Mişustin, Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov ve Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sorumlu tutuldu.

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rusya, vladimir putin, turizm, rusya’ya hasım ülkeler, gelir