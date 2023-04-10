https://sputniknews.com.tr/20230410/prof-dr-naci-gorur-kentler-siyasi-tercihlerle-rant-degerlendirmeleriyle-buyumemelidir-1069486567.html

Prof. Dr. Naci Görür: Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle büyümemelidir

Prof. Dr. Naci Görür: Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle büyümemelidir

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem dirençli kentler oluşturmak için öneride bulunarak,"Kentler siyasi tercihlerle, rant... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T21:33+0300

2023-04-10T21:33+0300

2023-04-10T21:34+0300

yaşam

naci görür

deprem

deprem

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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentlerin depreme dayanıklı olması için mikro- bölgeleme çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirtti. "Kentin planlama, gelişim, mekan kullanımı, altyapı, yapıstoku, vb unsurlarına ait kararlarda mikro-bölgeleme verileri etkin bir rol oynamalı" diyen Görür'ün paylaşımı şu şekilde:"DEPREM DİRENÇLİ KENTLER YOLUNDA BİR ÖNERİ: Deprem kentlerinde kent yönetim sistemi kentin mikro-bölgeleme verilerine göre kurgulanmalıdır. Kentin planlama, gelişim, mekan kullanımı, altyapı, yapıstoku, vb unsurlarına ait kararlarda mikro-bölgeleme verieri etkin bir rol oynamalı ve karar mekanizmaları buna göre oluşturulmalı ve bu mekanizmalar gerekli yasa ve yönetmeliklerle desteklenmelidir. Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gecekondu patlamalarıyla büyümemelidir. Tüm kentlerimizde mikro- bölgeleme çalışmaları tamamlanmalıdır. Hükümetimiz bu hizmette MTA’yı kullanmalıdır. TÜBİTAK BU PROJELERİN TÜM İLLERDE USÜLÜNE UYGUN yapılması için gerekli proje desteğini vermelidir. Sevgiyle"

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naci görür, deprem, deprem