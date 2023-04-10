https://sputniknews.com.tr/20230410/pakistanda-pazarda-patlama-4-olu-11-yarali-1069476565.html

Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı

Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı

Pakistan'ın Ketta şehrindeki Qandhari pazarında meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T16:22+0300

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pakistan

pazar

patlama

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde bulunan Qandhari pazarında büyük bir patlama meydana geldi. Polis ve sağlık ekipleri, patlamanın ardından olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Çok sayıda bina ve araç şiddetli patlamada zarar gördü. Pazarın yaklaşan Ramazan Bayramı için alışveriş yapanlar nedeniyle oldukça kalabalık olduğu aktarıldı.

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Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı 2023-04-10T16:22+0300 true PT0M29S

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pakistan, pazar, patlama, video, видео