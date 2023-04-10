https://sputniknews.com.tr/20230410/pakistanda-pazarda-patlama-4-olu-11-yarali-1069476565.html
Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı
Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı
Pakistan'ın Ketta şehrindeki Qandhari pazarında meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T16:22+0300
2023-04-10T16:22+0300
2023-04-10T16:48+0300
dünya
pakistan
pazar
patlama
video
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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde bulunan Qandhari pazarında büyük bir patlama meydana geldi. Polis ve sağlık ekipleri, patlamanın ardından olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Çok sayıda bina ve araç şiddetli patlamada zarar gördü. Pazarın yaklaşan Ramazan Bayramı için alışveriş yapanlar nedeniyle oldukça kalabalık olduğu aktarıldı.
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Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı
Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı
2023-04-10T16:22+0300
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pakistan, pazar, patlama, video, видео
pakistan, pazar, patlama, video, видео
Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı
16:22 10.04.2023 (güncellendi: 16:48 10.04.2023) Abone ol
Pakistan'ın Ketta şehrindeki Qandhari pazarında meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde bulunan Qandhari pazarında büyük bir patlama meydana geldi.
Polis ve sağlık ekipleri, patlamanın ardından olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Çok sayıda bina ve araç şiddetli patlamada zarar gördü.
Pazarın yaklaşan Ramazan Bayramı için alışveriş yapanlar nedeniyle oldukça kalabalık olduğu aktarıldı.