https://sputniknews.com.tr/20230410/olen-bebeklerini-bir-hafta-fark-etmediler-1069466109.html

Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler

Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler

Adana'da uyuşturucu bağımlısı anne ve baba, 2 aylık bebeklerinin öldüğünü bir hafta sonra fark etti. Gözaltına alınan anne tutuklanırken, babanın arandığı... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T13:59+0300

2023-04-10T13:59+0300

2023-04-10T14:00+0300

türkiye

adana

bebek

ölüm

uyuşturucu

polis

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İddiaya göre, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.'Bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettim'Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı. Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.İsim verilmediği gibi kimlik dahi çıkarılmayan bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230408/mersin-limaninda-975-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1069374797.html

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adana, bebek, ölüm, uyuşturucu, polis