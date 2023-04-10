Modern rakiplere karşı 200 yıllık Kokeşi bebekleri

© AA Geleneksel tasarım ile modern ürünleri buluşturan Sosaku Kokeşi ise bu çağın çocuklarının ihtiyaçlarına hitap ediyor. Zira "Sosaku Kokeşi" muhafaza ettiği klasik tasarım üzerine dünya geneli çocukların ilgi odağındaki karakterleri çalışıyor. Böylelikle şekil veren ve dizayn eden Kokeşi sanatçısı, özgün model üzerinde daha özgür yaklaşımlar sergileyebiliyor. Japonya'da Sosaku Kokeşi üretiminin yüzde 70'i başkent Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde yapılıyor. Gunma eyaletinin Şinto bölgesinde yer alan Usaburo Kokeshi firması ise bölge genelinde en ünlü atölyeye sahip.