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https://sputniknews.com.tr/20230410/meksikada-3-katli-bina-devrildi--1069450188.html
Meksika’da 3 katlı bina devrildi
Meksika’da 3 katlı bina devrildi
Meksika’da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina devrildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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Meksika’nın Tijuana şehrinde 3 katlı bina devrildi.Yamaçta bulunan binanın, 2 hafta önce etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki heyelanın ardından güvenlik amacıyla boşatıldığı aktarıldı.
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Meksika’da 3 katlı bina devrildi
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video, meksika, tijuana, heyelan, видео

Meksika’da 3 katlı bina devrildi

10:31 10.04.2023
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Meksika’da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina devrildi.
Meksika’nın Tijuana şehrinde 3 katlı bina devrildi.

Yamaçta bulunan binanın, 2 hafta önce etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki heyelanın ardından güvenlik amacıyla boşatıldığı aktarıldı.
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