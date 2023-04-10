https://sputniknews.com.tr/20230410/meksikada-3-katli-bina-devrildi--1069450188.html
Meksika’da 3 katlı bina devrildi
Meksika’da 3 katlı bina devrildi
Meksika’da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina devrildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T10:31+0300
2023-04-10T10:31+0300
2023-04-10T10:31+0300
dünya
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tijuana
heyelan
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Meksika’nın Tijuana şehrinde 3 katlı bina devrildi.Yamaçta bulunan binanın, 2 hafta önce etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki heyelanın ardından güvenlik amacıyla boşatıldığı aktarıldı.
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Meksika’da 3 katlı bina devrildi
Meksika’da 3 katlı bina devrildi
2023-04-10T10:31+0300
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video, meksika, tijuana, heyelan, видео
video, meksika, tijuana, heyelan, видео
Meksika’da 3 katlı bina devrildi
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Meksika’da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina devrildi.
Meksika’nın Tijuana şehrinde 3 katlı bina devrildi.
Yamaçta bulunan binanın, 2 hafta önce etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki heyelanın ardından güvenlik amacıyla boşatıldığı aktarıldı.