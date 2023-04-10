https://sputniknews.com.tr/20230410/listelerin-kodlari-en-cok-aday-cikarmak-icin-farkli-formuller-denendi-1069475638.html

Listelerin kodları: En çok aday çıkarmak için farklı formüller denendi

Listelerin kodları: En çok aday çıkarmak için farklı formüller denendi

Siyasi partiler ve ittifaklar Meclis'te çoğunluğu elde etmek için mühendislik hesaplarını aratmayacak şekilde çalıştı. Yeni seçim yasasında en fazla sandalye... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T16:24+0300

2023-04-10T16:24+0300

2023-04-10T16:24+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

milletvekili

kadın milletvekili

milletvekili adayı

cumhur ittifakı

millet ittifakı

emek ve özgürlük ittifakı

mustafa sarıgül

ak parti

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Siyasi partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Partilerde liste mesaisi haftalar öncesinde başladı. Son iki günde ise siyasi partilerin ışıkları hiç sönmeden liste mesaisi yapıldı. Listelerin hazırlanma süreci mühendislik hesapların aratmadı. Partiler hem kendi içlerinde dengeyi korumaya çalıştı hem de ittifak kurdukları partilerin beklentilerini karşılamaya çalıştı.Seçimler için 26 siyasi parti YSK’ya milletvekili aday listelerini sundu. Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi seçimler için listelerini hazırlayan partiler oldu.Oy pusulasında Sosyalist Güçler İttifakı, Cumhur İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Millet İttifakı ve Ata İttifakı altında siyasi partiler seçime girecek. Listeler hazırlanırken ittifak içinde yer alan bazı partiler ise kendi listelerini hazırlamayarak başka partilerin listelerinde adayların yer buldu.Yeni seçim kanunu hesapları zorlaştırdıSeçim barajını yüzde 7’ye düşüren düzenlemede “İttifakın aldığı oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içerisinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak üçüncü fıkra hükümlerine göre yapılır” ifadeleri de yer almıştı. Bu düzenleme nedeni ile ittifaklar ayrı liste ile ortak liste arasında seçim yapmakta zorlandı.Cumhur İttifakı’nda ayrı liste ağırlıklıCumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP, BBP ve YRP kendi milletvekili listelerini hazırlayarak oy pusulasında ittifak içerisinde kendi logosu ile seçime girecek. Hüda-Par ile DSP ise AK Parti içerisinde kendine yer buldu. Cumhur İttifakı içinde yer alan ve ayrı liste çıkaran partiler il barajını geçemezler ise milletvekili çıkaramama tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Bu da mecliste çoğunluğun kaybı anlamına geliyor. Partiler kendi adayları ile seçimlere gittikleri için ise parti teşkilatlarından kırılma yaşanması beklenmiyor. Bu da teşkilatları motive edecek bir adım olarak yorumlanıyor.Millet İttifakı'nda yükü CHP taşıyorMillet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti kendi listelerini YSK’ya sundu. İttifak içerisinde yer alan DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partileri kendi listelerini yapmadı. Bu dört parti için CHP listelerinde kontenjan ayrıldı. Ayrıca İYİ Partili bazı isimler ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’de CHP listesinden aday gösterildi. Millet İttifakı ortak liste ile il barajını aşamayan partilerin oylarının boşa gitmesini engellemek ve daha çok sandalye kazanmayı hedefliyor. CHP listelerinde başka partilerin adaylarının yer alması ise örgüt motivasyonunu düşürmesi endişesini de beraberinde getirdi.TİP ve YSP ayrı listelerdeÖnceki seçimlerde HDP listelerinde yer alan Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi bu seçimde ayrı liste çıkardı. HDP’li isimler devam eden kapatma davası nedeniyle adaylarını Yeşil Sol Parti listelerinden gösterdi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partilerden TİP ise son zamanlarda bünyesine kattığı sürpriz isimlerle listesini oluşturdu. Bu ittifakta da il barajına takılarak vekil çıkaramam olasılığı bulunuyor.A takımları liste başıSiyasi partilerin listelerinde de İttifak listelerinde de ilk sıralarda genel başkanların a takımlarında yer alan isimler bulunuyor. AK Parti listelerinde 15 Bakan yer alırken, CHP, MHP ve İYİ Parti listelerinde genel başkan yardımcıları üst sıralarda kendilerine yer buldu. İttifaklar için önerilen isimler de partinin önde gelen kurmayları oldu.

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