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https://sputniknews.com.tr/20230410/kuzey-kore-guney-korenin-telefonlarini-4-gundur-acmiyor-1069463309.html
Güney Kore: Kuzey Kore 4 gündür telefonları açmıyor
Güney Kore: Kuzey Kore 4 gündür telefonları açmıyor
Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile iletişim kanallarını kesmiş göründüğünü, telefon aramalarının üst üste dördüncü gündür yanıtlanmadığını... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T13:29+0300
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Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey Kore'nin Güney ile telefon hatlarını 'büyük olasılıkla kasıtlı olarak tek taraflı kestiğini' açıkladı. Koo, "Kuzey Kore, hafta sonu askeri iletişim kanalları aracılığıyla aramalarımıza yanıt vermedi. Hem müşterek irtibat ofisi hem de ordudaki kanallara cevap verilmediği için, Kuzey'in tek taraflı olarak iletişim hatlarını kesmesi kuvvetle muhtemel. Durumu yakından izlemeye ve daha fazla önlemi tartışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Koreler arası iletişim hatları en son Haziran 2020'de, Kuzey Kore'nin Seul'ü aktivistlerin sınırdan Kim Jong-un rejimini eleştiren broşürler göndermesine izin verdiği için eleştirdiği zaman kesilmişti. Normal şartlarda, Kuzey Kore ve Güney Kore sabah 9 ve akşam 5'te bir askeri hatla günde birkaç kez iletişim kuruyor. Söz konusu iletişim, Pazartesiden Cumaya kadar her gün gerçekleşiyor. Ancak, Kuzey Kore tarafı Cuma günü telefona cevap vermedi ve mevcut sessizlik hafta sonu boyunca devam etti. Kuzey Kore son olarak, bugün de telefonlara cevap vermedi.Kuzey Kore'nin neden Güney ile iletişimi kestiği bilinmiyor. Kuzey Kore, 2022'de iki aramaya yanıt vermemişti, ancak bu sorunların teknik sorunlardan kaynaklandığı ve bir günden az sürdüğü varsayıldı.Yaşanan bu sessizlik, iki ülke arasında gerilimin arttığı bir dönemde meydana geldi. Cumartesi günü Kuzey Kore, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Güney Kore kıyılarında ortak deniz tatbikatları gerçekleştirmesinden sadece birkaç gün sonra, nükleer silah fırlatma kapasitesine sahip bir su altı insansız hava aracının başka bir testini gerçekleştirdiğini açıklamıştı.Kuzey Kore ayrıca, denizaltından fırlatılan balistik füze (SLBM'ler) testleri de gerçekleştirdi ve 16 Mart'ta bir kıtalararası balistik füze (ICBM) testi yaptı.
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kuzey kore, güney kore, telefon, iletişim
kuzey kore, güney kore, telefon, iletişim

Güney Kore: Kuzey Kore 4 gündür telefonları açmıyor

13:29 10.04.2023 (güncellendi: 13:36 10.04.2023)
© AFP 2023 / ED JONESGüney Kore- Kuzey Kore
Güney Kore- Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile iletişim kanallarını kesmiş göründüğünü, telefon aramalarının üst üste dördüncü gündür yanıtlanmadığını açıkladı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey Kore'nin Güney ile telefon hatlarını 'büyük olasılıkla kasıtlı olarak tek taraflı kestiğini' açıkladı.
Koo, "Kuzey Kore, hafta sonu askeri iletişim kanalları aracılığıyla aramalarımıza yanıt vermedi. Hem müşterek irtibat ofisi hem de ordudaki kanallara cevap verilmediği için, Kuzey'in tek taraflı olarak iletişim hatlarını kesmesi kuvvetle muhtemel. Durumu yakından izlemeye ve daha fazla önlemi tartışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Koreler arası iletişim hatları en son Haziran 2020'de, Kuzey Kore'nin Seul'ü aktivistlerin sınırdan Kim Jong-un rejimini eleştiren broşürler göndermesine izin verdiği için eleştirdiği zaman kesilmişti.
Normal şartlarda, Kuzey Kore ve Güney Kore sabah 9 ve akşam 5'te bir askeri hatla günde birkaç kez iletişim kuruyor. Söz konusu iletişim, Pazartesiden Cumaya kadar her gün gerçekleşiyor.
Ancak, Kuzey Kore tarafı Cuma günü telefona cevap vermedi ve mevcut sessizlik hafta sonu boyunca devam etti. Kuzey Kore son olarak, bugün de telefonlara cevap vermedi.
Kuzey Kore'nin neden Güney ile iletişimi kestiği bilinmiyor. Kuzey Kore, 2022'de iki aramaya yanıt vermemişti, ancak bu sorunların teknik sorunlardan kaynaklandığı ve bir günden az sürdüğü varsayıldı.
Yaşanan bu sessizlik, iki ülke arasında gerilimin arttığı bir dönemde meydana geldi. Cumartesi günü Kuzey Kore, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Güney Kore kıyılarında ortak deniz tatbikatları gerçekleştirmesinden sadece birkaç gün sonra, nükleer silah fırlatma kapasitesine sahip bir su altı insansız hava aracının başka bir testini gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Kuzey Kore ayrıca, denizaltından fırlatılan balistik füze (SLBM'ler) testleri de gerçekleştirdi ve 16 Mart'ta bir kıtalararası balistik füze (ICBM) testi yaptı.
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