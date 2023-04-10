Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet' kitabının reklam filmi yayınlandı
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
Kemal Kılıçdaroğlu’nun raflarda yerini alan yeni kitabı 'Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet'in, Adalet Yürüyüşü'nden görüntülerin de yer aldığı reklam filmi yayınlandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1976’dan itibaren kaleme aldığı yazılarının derlendiği 'Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet' kitabı Tekin Yayınevi etiketiyle yayımlandı.
Kitabın reklam filminde, Adalet Yürüyüşü'nden görüntüler ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları yer alırken, kitap afişinde Kılıçdaroğlu'nun "Büyük zamanların arifesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini geriye doğru takip ettiğimizde 1976'dan itibaren yazmaya başladığı yazılarında, temiz. özgür ve eşit bir Türkiye hayalinin capcanlı tezahürlerini görüyoruz" ifadeleri yer aldı.
"Bütün vatandaşlarımın, benim, saraylarda yaşayan bir insan olmak için değil Türkiye’yi barıştıran ve sorunlarını çözen bir insan olarak tarihe geçmek istediğimi bilmesini istiyorum."— Tekin Yayınevi (@TekinYayinevi) April 10, 2023
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HAKÇA PAYLAŞMAK İÇİN TOPLUMSAL ADALET
Kemal Kılıçdaroğlu
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📺https://t.co/DJXI1qlb5J pic.twitter.com/a1YGtT3mLF