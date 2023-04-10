https://sputniknews.com.tr/20230410/kilicdaroglu-turk-polis-teskilatinin-178-kurulus-yil-donumunu-kutladi-1069485255.html

Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası ile Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T20:12+0300

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2023-04-10T20:13+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

polis

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. Sana söz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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2023

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kemal kılıçdaroğlu, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis