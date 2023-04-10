https://sputniknews.com.tr/20230410/kilicdaroglu-turk-polis-teskilatinin-178-kurulus-yil-donumunu-kutladi-1069485255.html
Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası ile Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T20:12+0300
2023-04-10T20:12+0300
2023-04-10T20:13+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis
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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. Sana söz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis
kemal kılıçdaroğlu, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis
Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı
20:12 10.04.2023 (güncellendi: 20:13 10.04.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası ile Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. Sana söz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.