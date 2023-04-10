https://sputniknews.com.tr/20230410/karamollaoglundan-muharrem-inceye-ak-partiye-destek-veriyorsan-cikip-soyle-1069465567.html
Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: AK Parti’ye destek veriyorsan çıkıp söyle
Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: AK Parti’ye destek veriyorsan çıkıp söyle
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi gündemi değerlendirdi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T13:54+0300
2023-04-10T13:54+0300
2023-04-10T13:54+0300
politika
temel karamollaoğlu
saadet partisi
ak parti
muharrem ince
memleket partisi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olmasını ‘AK Parti’ye yarayan bir adım' olarak değerlendirdi. İnce’nin adımının mantıklı olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, “AK Parti'ye destek veriyorsan çık söyle. Aklım almıyor” ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu, Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularını yanıtladı. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Muharrem Bey’in aday olmasının seçime etkisi ne olur?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi: CHP ve İYİ Parti binalarına saldırı CHP ve İYİ Parti binalarına yönelik saldırılar hakkında da konuşan Karamollaoğlu, "Partilerin il binalarının kurşunlanmasına ilişkin hükümetten gelen açıklamalar tatmin edici mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230409/muharrem-ince-chp-listelerini-gorunce-dudaklariniz-ucuklayacak-1069415721.html
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temel karamollaoğlu, saadet partisi, ak parti, muharrem ince, memleket partisi
temel karamollaoğlu, saadet partisi, ak parti, muharrem ince, memleket partisi
Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: AK Parti’ye destek veriyorsan çıkıp söyle
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi gündemi değerlendirdi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığının seçim sürecine ‘zarar’ verdiğini söyledi. Karamollaoğlu, “Bu AK Parti’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olmasını ‘AK Parti’ye yarayan bir adım' olarak değerlendirdi. İnce’nin adımının mantıklı olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, “AK Parti'ye destek veriyorsan çık söyle. Aklım almıyor” ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu, Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularını yanıtladı. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Muharrem Bey’in aday olmasının seçime etkisi ne olur?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Zarar veriyor. Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AK Parti'ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AK Parti'nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum."
CHP ve İYİ Parti binalarına saldırı
CHP ve İYİ Parti binalarına yönelik saldırılar hakkında da konuşan Karamollaoğlu, "Partilerin il binalarının kurşunlanmasına ilişkin hükümetten gelen açıklamalar tatmin edici mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ben bunu gözdağı olarak görüyorum. Siyasette bu olmamalı. Sayın Erdoğan güya ‘Elimizde bir şey yok, kendiliğinden meydana geliyor’ diyor ama kendilerinin ifadeleri olmasa, bunu kınayabilseler çok daha farklı olur. 200 metre uzaktan İYİ Parti’nin il binasının camları kırılıyor. Binde bir olur, binde 999 ne olacak? Bu siyasetin çirkin yüzü, herkes tepki göstermeli, ihtimal gündeme bile gelmemeli. Bunlar AK Parti'ye fayda değil zarar veriyor. Bu tehdit anlamındadır ve insanlar tehditten ne olursa olsun hoşlanmazlar."