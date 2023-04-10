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https://sputniknews.com.tr/20230410/istanbulda-fay-hattina-yakin-ilcelerdeki-eski-daireler-bos-kaldi-1069453812.html
İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı: 'Fiyatları düşürmek de yetmedi'
İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı: 'Fiyatları düşürmek de yetmedi'
İstanbul’da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boşta... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T11:36+0300
2023-04-10T11:36+0300
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İstanbul’da fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerdeki eski binalar boş kaldı. Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı. Bölge sakinleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası evlerini boşalttı.Eski dairelere ‘kiralık' ve 'satılık’ ilanları asılmaya başlandıOrtalama 30-40 senelik dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy’de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması da dikkat çekti. Öte yandan Bakırköy ve Zeytinburnu’nda eski binalara asılan kiralık ve satılık ilanlarında da artış görüldü.Kira fiyatları ortalama yüzde 10’a kadar geri çekilmesine rağmen eski binalara talep yokBakırköy ve çevresindeki emlakçılar, 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların İstanbul’da olası senaryolar karşısında endişe duyduğunu söyledi. Fiyatların ortalama yüzde 10’a kadar geri çekilmesine rağmen sahil şeridinde yer alan eski binalara talep düştü.Fay hattına yakın bölgeler daha riskliFatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.'Fiyatlar deprem öncesine göre yüzde 10 azaldı'Emlakçı Oğuzhan Okuklu, Bakırköy’de yeni binaların kira fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, "Eski binaların bir kısmı boşaldı. Eski binalar şu anda tercih edilmiyor. Fiyatlar iki ay öncesine göre yüzde 10 azaldı. Eski binaları kiraya vermekte çok zorlanıyoruz. Örneğin 10 bin lira olan kira fiyatları bin lira geriledi diyebiliriz" dedi.'İki aydır bekleyen evlerimiz var'6 Şubat'ta yaşanan depremlerle birlikte eski binalara olan talebin düştüğünün altını çizen Okuklu, "İki aydır bekleyen evlerimiz var. İstanbul’da olası bir deprem sebebiyle insanlar panik halinde. Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'da eski binalardan çıkanlar da oldu. Bakırköy genelinde hemen hemen tüm sokaklarda eski binalardan çıkanlar oldu. İstanbul’da sahil şeridi daha fazla risk altında olduğu için imkanları olanlar eski binalardan çıktı. İstanbul Avrupa Yakası’nda Sirkeci’den Silivri’ye kadar olan sahil şeridinin daha riskli olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230409/depremin-ardindan-enkaz-tozu-tehlikesi-solunum-yolu-hastaliklari-artti-1069395216.html
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istanbul, deprem, konut, fay, fay hattı
istanbul, deprem, konut, fay, fay hattı

İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı: 'Fiyatları düşürmek de yetmedi'

11:36 10.04.2023
© İHA / İSMAİL COŞKUN - MUHAMMED FIRAT AKSOYİstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı
İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler boş kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© İHA / İSMAİL COŞKUN - MUHAMMED FIRAT AKSOY
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İstanbul’da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boşta bekliyor. Eski daireleri kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı.
İstanbul’da fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerdeki eski binalar boş kaldı. Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı. Bölge sakinleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası evlerini boşalttı.

Eski dairelere ‘kiralık' ve 'satılık’ ilanları asılmaya başlandı

Ortalama 30-40 senelik dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy’de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması da dikkat çekti. Öte yandan Bakırköy ve Zeytinburnu’nda eski binalara asılan kiralık ve satılık ilanlarında da artış görüldü.
Kira fiyatları ortalama yüzde 10’a kadar geri çekilmesine rağmen eski binalara talep yok
Bakırköy ve çevresindeki emlakçılar, 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların İstanbul’da olası senaryolar karşısında endişe duyduğunu söyledi. Fiyatların ortalama yüzde 10’a kadar geri çekilmesine rağmen sahil şeridinde yer alan eski binalara talep düştü.

Fay hattına yakın bölgeler daha riskli

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.

'Fiyatlar deprem öncesine göre yüzde 10 azaldı'

Emlakçı Oğuzhan Okuklu, Bakırköy’de yeni binaların kira fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, "Eski binaların bir kısmı boşaldı. Eski binalar şu anda tercih edilmiyor. Fiyatlar iki ay öncesine göre yüzde 10 azaldı. Eski binaları kiraya vermekte çok zorlanıyoruz. Örneğin 10 bin lira olan kira fiyatları bin lira geriledi diyebiliriz" dedi.

'İki aydır bekleyen evlerimiz var'

6 Şubat'ta yaşanan depremlerle birlikte eski binalara olan talebin düştüğünün altını çizen Okuklu, "İki aydır bekleyen evlerimiz var. İstanbul’da olası bir deprem sebebiyle insanlar panik halinde. Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'da eski binalardan çıkanlar da oldu. Bakırköy genelinde hemen hemen tüm sokaklarda eski binalardan çıkanlar oldu. İstanbul’da sahil şeridi daha fazla risk altında olduğu için imkanları olanlar eski binalardan çıktı. İstanbul Avrupa Yakası’nda Sirkeci’den Silivri’ye kadar olan sahil şeridinin daha riskli olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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