https://sputniknews.com.tr/20230410/israil-gucleri-bati-seriadaki-baskinda-filistinli-bir-cocugu-oldurdu-1069473373.html

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki baskında Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki baskında Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde 15 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T15:34+0300

2023-04-10T15:34+0300

2023-04-10T15:34+0300

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İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentine bağlı Akabet-ü Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş ettiği baskında, 15 yaşındaki Muhammed Bilhan kafasına, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Baskında 2 Filistinli yaralandı.İsrail askerleri, bugün Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan El-Ayn Mülteci Kampı'na da baskın düzenlemiş ve 3 Filistinliyi yaralamıştı.İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttıİsrail ordusu, yılbaşından bu yana Filistinli nüfusun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında bu yıl, 96 Filistinli hayatını kaybetti.Askerler, baskınları protesto eden Filistinlilere karşı plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi de kullanıyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde baskınlara tepki gösteren Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor.

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