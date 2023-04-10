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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/imamoglu-biz-ozgurlugunden-taviz-vermez-bir-milletiz-bizi-kimse-bastiramaz--1069477786.html
İmamoğlu: Biz özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz, bizi kimse bastıramaz
İmamoğlu: Biz özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz, bizi kimse bastıramaz
Ekrem İmamoğlu, “Biz demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz, alıkoyamaz” dedi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T16:59+0300
2023-04-10T16:59+0300
ekrem imamoğlu
2023 türkiye seçimleri
seçim
amasya
kemal kılıçdaroğlu
destek
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Amasya’da yağış altında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Milletimizle beraber bolluk ve bereketle ıslanacağız. Gözyaşıyla değil, umutsuzlukla değil. Umutla, bereketle, bollukla, birbirini severek, coşarak tatlı tatlı ıslanacağız. Biz demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz, alıkoyamaz” diye konuştu.Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyip Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin birlikte kazanmayı hedeflediğine işaret eden İmamoğlu, “14 Mayıs başka bir seçim. İkna edin, sandıkta görev alın, oy kullanın. Türkiye sandıkta oy kullanma rekoru yaşayacak. Bu seçim milletimizin yüzyılının seçimi. 21. yüzyılın seçimi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl seçimi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının seçimi. Onun için çok önemli” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230405/imamoglundan-ispartada-demirel-gondermesi-bu-secimi-gaptirmayiz-1069236185.html
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ekrem imamoğlu, seçim, amasya, kemal kılıçdaroğlu, destek

İmamoğlu: Biz özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz, bizi kimse bastıramaz

16:59 10.04.2023
© İHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© İHA
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Ekrem İmamoğlu, “Biz demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz, alıkoyamaz” dedi.
Amasya’da yağış altında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Milletimizle beraber bolluk ve bereketle ıslanacağız. Gözyaşıyla değil, umutsuzlukla değil. Umutla, bereketle, bollukla, birbirini severek, coşarak tatlı tatlı ıslanacağız. Biz demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz, alıkoyamaz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyip Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin birlikte kazanmayı hedeflediğine işaret eden İmamoğlu, “14 Mayıs başka bir seçim. İkna edin, sandıkta görev alın, oy kullanın. Türkiye sandıkta oy kullanma rekoru yaşayacak. Bu seçim milletimizin yüzyılının seçimi. 21. yüzyılın seçimi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl seçimi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının seçimi. Onun için çok önemli” şeklinde konuştu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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