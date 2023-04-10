https://sputniknews.com.tr/20230410/hindistanda-tapinagin-uzerine-agac-devrildi-7-olu-30-yarali--1069479991.html

Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir tapınağın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T17:07+0300

2023-04-10T17:07+0300

2023-04-10T17:07+0300

dünya

tapınak

hindistan

ağaç

video

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Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki Akola bölgesinde dün gece saatlerinde ayin sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle bir tapınaktaki teneke yapının üzerine 100 yıllık ağaç devrildi. Yapının altında kalanlar çevredekiler ve görevliler tarafından çıkarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı 5’inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı 2023-04-10T17:07+0300 true PT0M24S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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tapınak, hindistan, ağaç, video, видео