https://sputniknews.com.tr/20230410/hindistanda-tapinagin-uzerine-agac-devrildi-7-olu-30-yarali--1069479991.html
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir tapınağın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T17:07+0300
2023-04-10T17:07+0300
2023-04-10T17:07+0300
dünya
tapınak
hindistan
ağaç
video
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Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki Akola bölgesinde dün gece saatlerinde ayin sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle bir tapınaktaki teneke yapının üzerine 100 yıllık ağaç devrildi. Yapının altında kalanlar çevredekiler ve görevliler tarafından çıkarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı 5’inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
2023-04-10T17:07+0300
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tapınak, hindistan, ağaç, video, видео
tapınak, hindistan, ağaç, video, видео
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
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Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir tapınağın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki Akola bölgesinde dün gece saatlerinde ayin sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle bir tapınaktaki teneke yapının üzerine 100 yıllık ağaç devrildi. Yapının altında kalanlar çevredekiler ve görevliler tarafından çıkarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı 5’inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.