https://sputniknews.com.tr/20230410/hafta-sonundaki-bagis-artisina-ragmen-kan-stoklari-hala-kritik-seviyede-1069484931.html

Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede

Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede

Kan bağışı çağrısı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla Türk Kızılayın stoklarda bir miktar artış yaşandı ancak kurumdaki 23 bin 824 ünite kan 4 günlük stoku... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T19:54+0300

2023-04-10T19:54+0300

2023-04-10T19:55+0300

kızılay

kızılay derneği

kan

kan bağışı

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Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, kan ve kan bileşeni stoklarının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Kızılay'ın ulusal kan stoku seviyesinin "kritik" kabul edilen seviyenin altına indiğini vurgulayan Kerman, "Kritik seviye Türkiye için bütün hastanelerimiz baz alınarak ve kan gruplarına da bakılarak minimum 52 bin ünite olarak belirlenmiştir. Şu anda kritik eşikteyiz, maalesef 23 bin 824 seviyesindeyiz. Bu oldukça düşük bir rakam." dedi.Kerman, özellikle bazı kan gruplarındaki sıkıntının çok daha yoğun olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:Salgın sürecinde azaldıTürk Kızılay tarafından, kan bağış merkezlerinin mesailerinde yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Kerman, bu kapsamda merkezlerin iftar sonrası gece yarısına kadar, hatta bölge kan bağış merkezlerinin bazılarında sahura kadar açık tutulduğunu söyledi.Küresel Kovid-19 salgınıyla birlikte 2019'un aralık ayından bu yana bağış oranlarının azaldığına işaret eden Kerman, "Pandemiyle birlikte vatandaşların bağış alışkanlıklarında değişiklik gözlenmeye başlandı. Kapanma süreci, bağış alışkanlığını da değiştirdi. insanlar, vücut dirençlerinin düşmesinden endişe ederek kan bağışından imtina eder hale geldi. Hala bunun etkilerini görüyoruz diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Kızılay ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluşÖte yandan Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğü hatırlatıldı.Açıklamada, "Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Kızılay'ın ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluş olduğu hatırlatıldı.

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kızılay, kızılay derneği, kan, kan bağışı