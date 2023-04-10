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Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede
Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede
Kan bağışı çağrısı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla Türk Kızılayın stoklarda bir miktar artış yaşandı ancak kurumdaki 23 bin 824 ünite kan 4 günlük stoku... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T19:54+0300
2023-04-10T19:55+0300
kızılay
kızılay derneği
kan
kan bağışı
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Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, kan ve kan bileşeni stoklarının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Kızılay'ın ulusal kan stoku seviyesinin "kritik" kabul edilen seviyenin altına indiğini vurgulayan Kerman, "Kritik seviye Türkiye için bütün hastanelerimiz baz alınarak ve kan gruplarına da bakılarak minimum 52 bin ünite olarak belirlenmiştir. Şu anda kritik eşikteyiz, maalesef 23 bin 824 seviyesindeyiz. Bu oldukça düşük bir rakam." dedi.Kerman, özellikle bazı kan gruplarındaki sıkıntının çok daha yoğun olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:Salgın sürecinde azaldıTürk Kızılay tarafından, kan bağış merkezlerinin mesailerinde yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Kerman, bu kapsamda merkezlerin iftar sonrası gece yarısına kadar, hatta bölge kan bağış merkezlerinin bazılarında sahura kadar açık tutulduğunu söyledi.Küresel Kovid-19 salgınıyla birlikte 2019'un aralık ayından bu yana bağış oranlarının azaldığına işaret eden Kerman, "Pandemiyle birlikte vatandaşların bağış alışkanlıklarında değişiklik gözlenmeye başlandı. Kapanma süreci, bağış alışkanlığını da değiştirdi. insanlar, vücut dirençlerinin düşmesinden endişe ederek kan bağışından imtina eder hale geldi. Hala bunun etkilerini görüyoruz diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Kızılay ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluşÖte yandan Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğü hatırlatıldı.Açıklamada, "Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Kızılay'ın ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluş olduğu hatırlatıldı.
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kızılay, kızılay derneği, kan, kan bağışı
kızılay, kızılay derneği, kan, kan bağışı

Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede

19:54 10.04.2023 (güncellendi: 19:55 10.04.2023)
© AAKızılay
Kızılay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Kan bağışı çağrısı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla Türk Kızılayın stoklarda bir miktar artış yaşandı ancak kurumdaki 23 bin 824 ünite kan 4 günlük stoku karşılıyor.
Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, kan ve kan bileşeni stoklarının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kızılay'ın ulusal kan stoku seviyesinin "kritik" kabul edilen seviyenin altına indiğini vurgulayan Kerman, "Kritik seviye Türkiye için bütün hastanelerimiz baz alınarak ve kan gruplarına da bakılarak minimum 52 bin ünite olarak belirlenmiştir. Şu anda kritik eşikteyiz, maalesef 23 bin 824 seviyesindeyiz. Bu oldukça düşük bir rakam." dedi.
Kerman, özellikle bazı kan gruplarındaki sıkıntının çok daha yoğun olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle nadir olan kan gruplarındaki ihtiyaç, bazı bölgelerde sıfıra yaklaştı. Elimizde 23 bin 824 ünite kan olması demek, bütün gruplardan tüm Türkiye'nin her an ihtiyacını karşılayabilecek durumda değiliz demektir. Bu nedenle acilen bağışa ihtiyacımız var.Cumartesi ve pazar günlerinde yaklaşık 11 bin 500 ünite kan bağışı yapıldı, 7 bin 500 ünite civarında da servis gerçekleştirdik. Dolayısıyla 3 bin 850 ünite kadar elimizde fazlalık oldu. Bugün sabahtan beri yaklaşık 1000 ünite kan bağışı yapıldı. Hafta sonu bağışlarla birlikte 4 günlük stoka çıktık diyebiliriz ama hala yetersiz, bağışların devamını bekliyoruz. Bağışın vatandaşlarımızın birbirini teşvik etmesi yoluyla hızla önerilmesini ve kan bağış noktalarına acilen ulaşılmasını istiyoruz. 'Benim kan grubum çok bulunuyor' diye de bağış yapmamazlık da söz konusu olmamalı, çünkü tüm kan gruplarına ihtiyaç var. Bunun için 'www.kanver.org' sitemiz var, buraya girildiğinde kan verilebilecek en yakın nokta bulunabiliyor."

Salgın sürecinde azaldı

Türk Kızılay tarafından, kan bağış merkezlerinin mesailerinde yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Kerman, bu kapsamda merkezlerin iftar sonrası gece yarısına kadar, hatta bölge kan bağış merkezlerinin bazılarında sahura kadar açık tutulduğunu söyledi.
Küresel Kovid-19 salgınıyla birlikte 2019'un aralık ayından bu yana bağış oranlarının azaldığına işaret eden Kerman, "Pandemiyle birlikte vatandaşların bağış alışkanlıklarında değişiklik gözlenmeye başlandı. Kapanma süreci, bağış alışkanlığını da değiştirdi. insanlar, vücut dirençlerinin düşmesinden endişe ederek kan bağışından imtina eder hale geldi. Hala bunun etkilerini görüyoruz diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılay ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluş

Öte yandan Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, "Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Kızılay'ın ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluş olduğu hatırlatıldı.
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