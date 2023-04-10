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Fransız Alpleri'nde çığ: 5 ölü
Fransız Alpleri'nde çığ: 5 ölü
Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de, çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. FranceInfo'nun haberine göre, Fransız Alpleri'ndeki Mont-Blanc bölgesinde dün... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:24+0300
2023-04-10T12:24+0300
2023-04-10T12:24+0300
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Belediye Başkan Yardımcısı Elisabeth Mollard, RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, çığ altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mollard, hayatını kaybedenlerden 2'sinin dağcı, 2'sinin rehber olduğunu belirtti. Öte yandan bir kişi yaralı olarak çığ altından çıkarılırken, bölgedeki 8 dağcı da yara almadan olayı atlattı. Çığın, bölgede bir haftadır artan sıcaklıklar nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Meteoroloji İdaresi, bölgede yeniden çığ düşme ihtimallerine karşı uyarıda bulundu.
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fransa, alpler, çığ
Fransız Alpleri'nde çığ: 5 ölü
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Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de, çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. FranceInfo'nun haberine göre, Fransız Alpleri'ndeki Mont-Blanc bölgesinde dün çığ düştü.
Belediye Başkan Yardımcısı Elisabeth Mollard, RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, çığ altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Mollard, hayatını kaybedenlerden 2'sinin dağcı, 2'sinin rehber olduğunu belirtti.
Öte yandan bir kişi yaralı olarak çığ altından çıkarılırken, bölgedeki 8 dağcı da yara almadan olayı atlattı.
Çığın, bölgede bir haftadır artan sıcaklıklar nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Meteoroloji İdaresi, bölgede yeniden çığ düşme ihtimallerine karşı uyarıda bulundu.