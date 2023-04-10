https://sputniknews.com.tr/20230410/fransada-coken-bina-2-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-8-kisi-daha-enkaz-altinda-olabilir-1069454386.html
Fransa'da çöken bina: 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 8 kişi daha enkaz altında olabilir
Fransa'da çöken bina: 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 8 kişi daha enkaz altında olabilir
Fransa'da dün patlamanın etkisiyle çöken binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen 8 kişiye henüz ulaşılamadı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T11:44+0300
2023-04-10T11:44+0300
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Fransa'nın Marsilya kentinde dün meydana gelen patlamanın ardından çöken binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Le Figaro'nun haberine göre arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanda enkaz altında olduğu düşünülen 8 kişiye henüz ulaşılamadı. Çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor. Fransa'nın Marsilya kentindeki Tivoli semtinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama olmuştu. Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıkmış, alevler komşu binalara da sıçramış, ciddi hasara yol açmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/fransada-binalar-art-arda-coktu-yaklasik-10-kisi-enkaz-altinda-kaldi-1069417658.html
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Fransa'da çöken bina: 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 8 kişi daha enkaz altında olabilir
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Fransa'da dün patlamanın etkisiyle çöken binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen 8 kişiye henüz ulaşılamadı.
Fransa'nın Marsilya kentinde dün meydana gelen patlamanın ardından çöken binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Le Figaro'nun haberine göre arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanda enkaz altında olduğu düşünülen 8 kişiye henüz ulaşılamadı.
Çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.
Fransa'nın Marsilya kentindeki Tivoli semtinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama olmuştu.
Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıkmış, alevler komşu binalara da sıçramış, ciddi hasara yol açmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralanmıştı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.