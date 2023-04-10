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https://sputniknews.com.tr/20230410/fransada-coken-bina-2-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-8-kisi-daha-enkaz-altinda-olabilir-1069454386.html
Fransa'da çöken bina: 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 8 kişi daha enkaz altında olabilir
Fransa'da çöken bina: 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 8 kişi daha enkaz altında olabilir
Fransa'da dün patlamanın etkisiyle çöken binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen 8 kişiye henüz ulaşılamadı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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Fransa'nın Marsilya kentinde dün meydana gelen patlamanın ardından çöken binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Le Figaro'nun haberine göre arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanda enkaz altında olduğu düşünülen 8 kişiye henüz ulaşılamadı. Çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor. Fransa'nın Marsilya kentindeki Tivoli semtinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama olmuştu. Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıkmış, alevler komşu binalara da sıçramış, ciddi hasara yol açmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/fransada-binalar-art-arda-coktu-yaklasik-10-kisi-enkaz-altinda-kaldi-1069417658.html
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Fransa'da çöken bina: 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 8 kişi daha enkaz altında olabilir

11:44 10.04.2023
© İHA / Orianne Ciantar OliveFransa'da çöken bina
Fransa'da çöken bina - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© İHA / Orianne Ciantar Olive
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Fransa'da dün patlamanın etkisiyle çöken binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen 8 kişiye henüz ulaşılamadı.
Fransa'nın Marsilya kentinde dün meydana gelen patlamanın ardından çöken binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Le Figaro'nun haberine göre arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanda enkaz altında olduğu düşünülen 8 kişiye henüz ulaşılamadı.
Çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.
Fransa'nın Marsilya kentindeki Tivoli semtinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama olmuştu.
Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıkmış, alevler komşu binalara da sıçramış, ciddi hasara yol açmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralanmıştı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Fransa'da binalar art arda çöktü: Yaklaşık 10 kişi enkaz altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
DÜNYA
Fransa'da binalar art arda çöktü: Yaklaşık 10 kişi enkaz altında kaldı
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